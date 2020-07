Ha októberben lesz az F1-es Német Nagydíj, az akár nagyon hideg is lehet

Hamarosan újabb bejelentések várhatóak a Forma-1 naptárjával kapcsolatban. Egyelőre nagyon az látszik kirajzolódni, hogy rengeteg európai futam lesz idén. Ez nem is meglepő, mivel a koronavírus miatt sokkal könnyebb a régi kontinensen belül utazni, mint azon kívül.

Még több F1 hír: Hatalmas szponzort foghat magának a McLaren

Emiatt is vannak veszélyben futamok, és több törlés is várható a korábbiak mellett. Ez talán eddig sem volt kérdés, csak az, hogy még hány ilyen nagydíj lesz, valamint azokat mikor jelentik be. A 15-18 verseny megtartásához egy lényegesen más tervre volt szükség.

Az egyiket a dupla nagydíjak adják, amikkel rövid időn belül két versenyt is meg lehet tartani, mint láthattuk azt a Red Bull Ringen. A következő két hétben például Silverstone lesz a helyszín, majd Spanyolország következik.

Újabban a hírek pedig arról szólnak, hogy a Nürburgring is játékba került. Erről a RaceFans számolt be először, és az illetékesek megerősítették, hogy tárgyalnak a Forma-1-gyel, addig Hockenheim ezzel a lendülettel ki is eshetett a körből.

Tobi Grüner, a neves német Auto Motor und Sport kiváló újságírója a hivatalos Twitter oldalán keresztül megosztott egy érdekességet. Eddig csak két olyan nürburgringi futam volt, amit októberben rendeztek meg.

Mindkét futamon trükkösek és nagyon hidegek voltak az időjárási körülmények. A 1984-es időmérőn heves eső esett, addig a futam részben felhős volt. A levegő hőmérséklete 10°C volt. Nehéz dolguk volt a pilótáknak.

1995 volt a következő októberi nürburgringi verseny. Ebben az esetben szombaton és vasárnap is esett az eső, valamint ködös volt az idő. A levegő hőmérséklete pedig mindössze 9°C volt. Azóta sokat változott a klíma, de nem elképzelhetetlen, hogy valami hasonló valósul meg.

A Red Bull óriási munkát végzett, de hogyna?

Ajánlott videó: