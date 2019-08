Ha Ocon szabaddá válik, Hülkenbergnek biztosan mennie kell?

A pilótapiac továbbra is nyitott, és hamarosan több átigazolást is bejelenthetnek. Ebben a Mercedes, a Renault, a Haas és a Williams is érintett lehet. A német gyártónál csak Esteban Ocon az esélyes arra, hogy átvegye Valtteri Bottas helyét, miután Toto Wolff megerősítette, George Russell számára ez még korai lenne, valamint Fernando Alonso érkezése kizárt a 2007-ben a McLarennél történtek miatt.

Az utóbbi hetekben Ocon komoly favorittá lépett elő, miután Bottas teljesítménye ismét visszaesett, és a Német, valamint a Magyar Nagydíjon sem tudott élni a lehetőséggel. Hockenheimben különösen sok pontot hozhatott volna az éllovas csapatársán, Lewis Hamiltonon. Emellett az is kiderült, hogy Ocon pénzügyi szempontból is nagyon jó választás lehet a Mercedes számára.

Mindeközben a Renault kivár, akik már korábban is meg akarták szerezni Ocont, de nem kölcsön. Ehhez azonban a franciának szakítania kellene a németekkel, ami csak akkor fog megtörténni, ha Bottas meghosszabbítja a szerződését. A német Auto Bild Motorsport arról számolt be, hogy a Renault egyértelműen Estebant nézte ki magának Daniel Ricciardo mellé, akinek 2 éves szerződést adhatnak.

A Renault a Mercedes döntésére vár, és ez igencsak rossz hír Nico Hülkenbergnek, akinek idén jár le a 3 éves kontraktusa a csapattal, ahol eddig nem aratott túl nagy sikereket és Németországban egy dobogót dobott el magától, ami az első lett volna számára az F1-ben. A Ricciardo-Ocon páros igen izgalmas lenne, megtestesítvén a tapasztalatot és a fiatal lendületet a nyers sebességgel.

Esteban Ocon, Mercedes AMG signs an autograph for a fan Fotó készítője: Steve Etherington / LAT Images

Toto Wolff, a Mercedes csapatának első embere már többször elmondta, bármilyen döntés is szülessen, az egyik versenyzőjüket minden bizonnyal el fogják veszíteni, mivel Bottas és Ocon sem lesz tartalék 2020-ban. Sőt, Hülkenberg Ocon mercedeses szerepvállalása esetében sem nyugodhatna meg, mert Bottas ezzel szabadon igazolhatóvá válna, és a finn mögött még mindig vannak fontos szponzori pénzek.

A pletykák szerint Ocon és a Renault is folyamatosan kapcsolatban van egymással, és értekeznek a helyzetről, így a francia számára is a honfitársai lehetnek az elsődleges opció a Mercedesen kívül. A Haas szintén váltás előtt áll, így még az amerikai csapat is szóba kerülhetne Ocon és Bottas részéről, de erre kisebb az esély. Romain Grosjean leváltása azonban igencsak érik a hírek szerint.

A Williams is szinte biztosan egy másik párossal folytatja tovább 2020-ban. Russell maradása borítékolható, addig Robert Kubica a gyenge teljesítménye miatt távozás előtt állhat. Azt azonban a csapat tagadta, hogy ez már az idény közben megtörténhet, sokkal inkább amiatt is, mert a lengyelnek szerződése van és sok pénzt vitt az alakulathoz.

A lengyel médiában olyan hírek is megjelentek, miszerint Kubica más autóval versenyez, és emiatt nem tudja legyőzni az újonc csapattársát, de ezt a csapat főnöke, Claire Williams abszurdnak nevezte. Nicholas Latifi, aki egyelőre a második helyen áll az F2-ben, közel 30 millió dollárt vihetne a Williamshez, és a 24 esztendős kanadaiban bőven lehet még potenciál. Az F2-ben 2017 óta szerepel, de ez az első olyan éve, amikor harcban van a címért. Ezelőtt a 9. és 5. helyen fejezte be a szezont.

