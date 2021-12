„Ha nem rúgsz ki, akkor megyek magamtól”

A Renault 2016-ban tért vissza gyári alakulatként a Forma–1-be, de az az év még főként a szenvedésről szólt nekik, mivel összesen csak nyolc pontot szereztek, melyből hetet jegyzett Magnussen, aki Oroszországban és Szingapúrban fért be a legjobb tízbe.

A McLarennél hamar elfeledett fiatal tehetség úgy érezte, a Renault-nál újrakezdheti pályafutását, és együtt nagy dolgokat vihetnek véghez, és még az akkori ügyvezető, Abiteboul is nagy lehetőségeket látott benne.

A kettejük szövetsége azonban nem volt valami gyümölcsöző, ezért Magnussen a következő idényben már inkább a Haasnál próbált szerencsét.

A dán nemrég megjelent könyvében, amely az All or Nothing címre hallgat, sok izgalmas és érdekes részletet árult el az akkori időszakáról, egy Twitter-felhasználó pedig ki is gyűjtött ezek közül néhányat.

Amikor Magnussen 2016-ban csatlakozott az enstone-i gárdához, Abiteboul azt mondta neki, hogy ő jelenti az istálló jövőjét, de már a szezon elején csak úgy elsétált Magnussen mellett anélkül, hogy köszönt volna neki, a versenyhétvégék alatt pedig nem is beszélt vele.

Állítólag pedig a csapatnál elvárták, hogy Magnussen szétzúzza akkori csapattársát, Jolyon Palmert, akit nem tartottak olyan jó pilótának. Miután azonban a dolgok nem a vártak szerint alakultak, Magnussen tárgyalni kezdett a Haasszal, és hamar meg is egyeztek.

Amikor megtörtént a bejelentés, hogy az amerikaiakhoz igazol, Abiteboul elvileg minden áron próbálta úgy beállítani a szakítást, hogy ő rúgta ki pilótáját, emellett pedig Palmert preferálta a következő szezonra, aki mellé végül Nico Hülkenberg érkezett.

Magnussen aztán egy interjúban elmondta, hogy a Renault lényegében mindenkinek felajánlotta az ülését, és azzal viccelődött, hogy még a pápa is lehetőséget kapott. A franciák azonban be akarták őt perelni ezért a kijelentésért, így végül írásbeli figyelmeztetést kapott, hogy erről ne beszéljen többet.

Ezekből a történetekből tehát úgy tűnik, a kemény versenyzéséről híres dánnak bőven meggyűlt a baja a munkaadójával, így nem csoda, hogy a Haasnál aztán már sokkal jobban érezte magát, mivel ott nem volt mellébeszélés és politika, csak a teljesítmény számított.

