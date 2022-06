Ha már Ralf Schumacher is azt mondja, hogy ez sok, akkor ott tényleg baj van

A Haas versenyzője az Uszodánál haladt, amikor az első gyors sikánt követően némileg letért a száraz ívről, aminek következtében kitört az autó hátulja, a megcsúszásnak pedig egy nagy baleset és jelentős anyagi kár lett a vége.

Idén sajnos pedig már nem ez volt az első hasonló eset, hiszen Dzsiddában az időmérőn törte ripityára a VF-22-t. A német Skynak dolgozó Ralf így foglalta összes az eseményeket: „Ez egy felejthető hétvége volt Mick részéről.”

Még több F1 hír: Wolff: a költségsapka emelése lehetővé tenné, hogy az inflációhoz igazítsuk a fizetéseket

„A futamon történt baleset az ő hibája volt. A többiek gond nélkül mentek át azon a részen, de neki nem sikerült. Először azt hittem, eltalálta a szalagkorlátot, ami lassú defektet okozott, de nem ez történt. Ráment a vizes részre, és ilyen hibát nem engedhetsz meg magadnak. Ezt kegyetlenül megbünteti a pálya, ahogy ezt láthattuk.”

„Nem elég, hogy a futamának annyi lett, de a csúnyán összetört autó miatt a csapatnak a költségvetési következményekkel is számolnia kell.” A hírek szerint az incidens nagyjából egymillió dolláros kárral járt.

Ezt pedig már Günther Steiner csapatfőnök sem nézi jó szemmel, és talán nem véletlen, hogy az utóbbi időben arról kezdtek pletykálni, hogy Schumacher talán nem maradhat majd a Haasnál. A gondot az is jól jelzi, hogy a nagybátyja általában védeni szokta őt a nyilvánosság előtt, de az újabb hiba után már nem igazán lehet mentséget találni.

Ralf most úgy érzi, eljött az idő, hogy mindenki húzzon egy vonalat a szezon eddigi része után, mert mostantól egy új fejezetnek kell kezdődnie. „A Haasnak most vissza kell mennie az alapokhoz. Voltak már erős versenyeik. Remélem, fejlesztéseket is hoznak majd. Lehet gyorsan menni az autóval, de egyre nehezebbé válik tartani a lépést a többiekkel.”

„Valaminek történnie kell, hogy könnyebbé váljon Mick élete. Neki pedig meg kell tanulnia, hogy ilyen hibákat nem szabad véteni. A 2020-as F2-es bajnoki címe során viszont megmutatta, hogy képes a nehéz időket is a maga javára fordítani” – vélekedett a korábbi pilóta.

Schumacher számára most az hozhatna áttörést, ha végre meg tudná szerezni első F1-es pontjait. Már a tavalyi év eleje óta vár erre, de reális esélye csak idén volt rá, viszont különböző okokból még nem sikerült, és ez vélhetően nyomást helyez rá, még ha nem is szeretné elismerni.

Hiába az átszervezett versenyirányítás, mégsem javult a helyzet?