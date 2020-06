Ha ez bejön, egy őrülten jó Forma-1-et kapunk, és még a McLaren is bajnok lehet

Az elmúlt hetekben aggasztó hírek is napvilágot láttak a McLaren kapcsán, de most úgy tűnik, hogy rendeződtek a problémák, és a legendás márka kölcsönhöz juthat. Zak Brown a német Auto Motor und Sport hasábjain erről is beszélt.

„A problémák megoldódtak. Az elkövetkezendő napokban pozitív hírekkel szolgálhatunk.” - mondta bizakodóan Brown, aki elégedett az FIA költségcsökkentő intézkedéseivel.

„Elégedett vagyok. A 175 millió dollár túl sok volt. 145 millióval, majd később 135 millióval néhány csapat még pénzt is fog keresni. Ez pedig növeli a Forma-1 részvényének értékét, szóval ez a részvényeseknek is tetszik. Ez a 40 milliós különbség lehetővé teszi számomra, hogy jövedelmezővé tegyem a jó szponzorálási üzleteket.”

„175 milliónál ez nem lett volna lehetséges. A részvényesek számára ez azt jelenti, hogy egy nyereséges versenycsapatot fognak kapni, aminek papíron ugyanolyan esélye van, mint másnak a versenyek és a világbajnoki címek megnyerésére. 5 év alatt a McLaren Racing sokkal többet fog érni, mint ma.”

A pletykák szerint a részvényesek az új szélcsatorna és a szimulátor építését is parkolópályára tették. Vajon ez igaz? „Amikor kitört a koronavírus, az összes programot leállították. A részvényeseinek először látni akarták a helyzet alakulását. Most, hogy a pénzügyi problémát rendezték, ezek a programok lassan újraindulhatnak.”

„Még mindig van némi bizonytalanság, és még mindig nem tudjuk, hogy idén hány futam lesz, valamint a Forma-1 bevételeit sem ismerjük. Azt sem tudjuk, hogy lesz-e második hullám a fertőzés kapcsán. Emiatt továbbra is óvatosak vagyunk.”

A McLaren szerette volna, ha a költségvetési sapkát 100 millió dollárra csökkentik. Ez azonban egy lehetetlen küldetésnek tűnt. „Általános taktika, hogy többet akarunk, aminek a végén egy elfogadható üzletet kötünk. Azt hiszem, az út közepén találkoztunk. A 100 millió dollárt pedig bedobtuk középre, míg mások 175 milliót akartak.”

„A 145 és a későbbi 135 millió dollár egy jó határértéket jelent. Úgy vélem, hogy 5 vagy 6 csapat képes lesz teljes mértékben felhasználni ezt a költségvetést. Ez sokkal jobb versenyt jelent majd, és nagyszerű hír a sport számára.”

„Ezt felhasználhatjuk arra, hogy megszüntessük a különbséget a három csapathoz képest, akik jelenleg többet költenek, mint mi, de a kockázat is ott van. Mögöttünk is lesznek csapatok, akik képes felzárkózni velünk. Készen álltunk arra, hogy egy 175 millió dolláros sapkával dolgozzunk. Ez négy csapatot jelentett volna. Most ehhez hozzájön még kettő. Arra számítok, hogy az Aston Martin és az AlphaTauri lesz az, mert a Red Bull megosztja az erőforrásait a két csapat között.”

„Szóval a jövőben egy olyan sportot fogunk kapni, amiben a csapatok több mint a fele hasonló költségvetéssel fog versenyezni. Ez pedig több változatosságot íré. Semmi sem változtatja meg azt, melyik csapat nyeri a legtöbb világbajnoki címet. Ez a négy vagy öt csapat dönti el a kérdést.”

„El tudom képzelni azt a forgatókönyvet, mint amit az IndyCar sorozatban látunk. A bajnoki cím mindig egy Penske, egy Andretti, vagy egy Ganni-versenyző között dől el, de mások is nyerhetnek. Ott a Rahal, a Coyne vagy az új csapatunk. Remélem, hogy a McLaren lesz a negyedik vagy az ötödik csapat közülük az egyik, mely megnyerheti a címet. Ugyanakkor lesz 8 vagy 9 csapat, akik nyerhetnek egy káoszfutamot az időjárási viszonyok, vagy a rajtnál történt balesetek miatt.”

Milyen átalakításokra lehet szükség a McLarennél ahhoz, hogy egy 145 millió dolláros sapka mellett dolgozhassanak? „Már korábban bejelentettük, hogy 70 alkalmazottunktól meg kell válnunk. További lépésekre lesz szükség, különösen akkor, amikor ez az összeg 140 millióról 135 millióra csökken. Jelenleg fontolóra vesszük azokat az intézkedéseket, amik szükségesek lesznek, ha éves szinten további 5 millió dollárt vonnak el a költségvetésből. Mivel mindig a költségvetési korláton belül szeretnénk működni, 2022-ben és 2023-ban ezeket az 5 millió dolláros kiigazításokat is meg kell oldanunk.”

Mennyivel lehet nagyobb kihívás a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull számára, hogy alkalmazkodjanak ehhez a költségvetési határhoz? Ez még a McLarennek is fájó lehet, nemhogy a nagyobbaknak.

„Nagy kihívás számunkra, és óriási a legjobb csapatoknak. Ennek ellenére a Red Bull esetében úgy látom, hogy profitálhat ebből, a már korábban kifejtett okokból. Két csapattal való együttműködéssel a legegyszerűbb az, ha felosztja a munkatársait, és az erőforrásait, tökéletesen kihasználván a két technológiát.”

„A Mercedesnek és a Ferrarinak nehezebb lesz. Emiatt mindkettő fontolóra veszi azt, hogy más szériákban is versenyezzen az F1 mellett, és teszik ezt annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb embertől váljanak meg, és ugyanazon iparágon belül foglalkoztassák őket.”

„Ha így lesz, akkor az remek dolog a sport számára, de nagy feladat lesz nekik, hogy olyan munkát végezzenek, amit korábban 1200 emberrel tettek meg, míg a jövőben ez 750 embert jelenthet. Ez nem könnyű. Ehhez más munkafolyamatokra van szükség. Emiatt is lett megszavazva a fokozatos csökkentés 145 millió és 135 millió között.”

