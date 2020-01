Ha elveszik Verstappen győzelmét, a Red Bull akkor is győztesnek érezte volna magát

A Red Bull Racing számára egyértelműen az Osztrák Nagydíj volt a legkülönlegesebb, hiszenMax Verstappen megnyerte a versenyt. A holland egy igen nagy hátrányt dolgozott le, majd egy parádés, és határozott manőver végén megelőzte Charles Leclerc Ferrariját.

A mozdulat miatt az FIA vizsgálatot indított, de végül úgy döntöttek, hogy Verstappen megtarthatja a győzelmét a hatalmas holland tábor előtt. Akkor még olyan pletykák is voltak, hogy ellenkező esetben a Red Bull ki is húzhatta volna a dugót.

Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója a lapunk kérdésére azonban azt mondta, nem volt erről szó. „Éppen ellenkezőleg. A vizsgálatot követően azt mondta nekünk, hogy nem számít, mi lesz, mert mi nyertük meg a versenyt, és ez nincs ránk hatással, és mi vagyunk az erkölcsi győztesek.”

Marko hangsúlyozta, nagyszerű, hogy egy ilyen főnökük van, aki nem enged a nyomásnak, még az ilyen helyzetekben sem. Az osztrák szakember jól emlékszik arra a pillanatra, amikor Verstappen beragadt a rajtnál, és úgy tűnt, mindennek oda.

„Korábban megvitattuk, hogy ki lép fel a dobogóra a csapattól, ha nyerünk, és 5 másodperc múlva az álom véget ért, majd Max hihetetlen formát mutatott.” - folytatta Marko, aki szerint az új első szárnyuk hatalmas előrelépést jelentett, miközben a gumikezelés minden addiginál jobb volt, ami lehetővé tette a felzárkózást.

Ez a Honda számára is nagy siker volt, és a japánok már tárgyalnak az osztrákokkal, hogy 2021 után is közösen dolgozzanak a Forma-1-ben. A 2020-as év ebből a szempontból szintén nagyon fontos lehet, és akár meg is szerezhetik a bajnoki címet.

