Ha Vettel egyszer visszavonul, már nem tér vissza

Sebastian Vettel hibái miatt rendre előjön a sajtóban az esetleges idő előtti távozása a Ferraritól és a Forma-1-től. Charles Leclerc által még nagyobb a nyomás rajta, és egyelőre nem hosszabbították meg a szerződését Maranellóban, addig a monacói egyértelműen a jövőt jelenti számukra.

Vettel kontraktusa 2020 év végéig érvényes, de ennek ellenére mindig feldobják azt az opciót, hogy kiszállhat. Sokan pályáznának a helyére, de a német nem nem tartja reálisnak azt, hogy visszavonuljon. Ezúttal a dpa-nak beszélt erről, még az évadzáró Abu Dhabi Nagydíj előtt.

„Nem. Természetesen nem.” - hangsúlyozta a 32 éves világbajnok a német dpa kérdésére. „Úgy gondolom, az életkor nem olyan fontos nálunk, mint más sportágakban.” - folytatta Vettel, aki konkrétan még nem gondolkozott el a visszavonuláson. „Konkrétan még nem, és ezt belátható időn belül nem is akarok visszavonulni, mivel nagyon szórakoztató számomra a versenyzés.”

Vettel csak előre koncentrál, és nem a negatív dolgokra. Egyszerűen csak tovább akar lépni a rosszabb időszakokon, hogy újra jobb formába kerüljön. „Nem tartom jónak, amikor a feladásról van szó.” - tette hozzá a Ferrari versenyzője, akinek így terve sincs erre az időszakra.

Ettől független vannak olyan dolgok, amiket szívesen csinálna, de azokat nincs ideje vagy lehetősége megtenni. Vannak a sporton kívüli dolgok is. Ezek olyan dolgok, amiket évek óta követek, és amikre több időm lehetne.” Vettel azonban részletesen nem akart belemenni abba, hogy mik is ezek a dolgok.

Sebastian számára a tökéletes visszavonulás azt jelenti, amikor már odabent teljes mértékben megbizonyosodott arról, hogy ez a helyes döntés, és szerinte fontos, hogy az ember elégedett legyen ezzel, és az maximálisan tudatosuljon. „Számomra világos, mert ha egyszer befejezem, akkor az tényleg úgy lesz, és nem térek vissza.” - idézte Vettelt a sport.orf.at.

Sebastian Vettel, Ferrari, waves to fans after Qualifying on the front row

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images