Ha egy kicsivel előrébbről rajtol Bottas, Hamilton komoly nyomás alá kerülhetett volna

Valtteri Bottas számára teljesen új volt a helyzet, amikor csatlakozott a Mercedeshez, mely egy top-csapat. Igen nagy váltás volt ez számára a Williams után, de azóta eltelt pár év, így elegendő időt kapott arra, hogy felvegye a ritmust.

Lewis Hamilton csapattársaként nagyon nehéz dolga van, mentálisan is, és sokszor ez jelentett hátrányt számára. A finn azonban egy kiváló versenyző, aki sokat tanult az évek alatt, és minden területen fejlődött.

Ez azonban még mindig nem volt elegendő ahhoz, hogy megszorongassa a csapattársát, a hetedik világbajnoki címéért küzdő Hamiltont. Egyelőre Bottas vezeti a bajnokságot, és mindkét osztrák futamot a Mercedes húzta be.

Valtteri az idei évre is változtatott pár dolgon, különösen mentális szinten, kezdve a gondolkozással, a versenyek megközelítésével. A magánéletében is nagy változások történtek, és ezek mind hatással voltak rá.

„Ezt tettem, de azt gondolom, hogy sok versenyző megteheti ugyanezt, mert mindenkinek egy hosszú szünet állt a rendelkezésére, és más dolgok elvégzésére. Ez az akkumulátorok feltöltésére is lehetőséget adott, miközben időt fordítasz magadra.”

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Az én részemről elmondhatom, hogy határozottan sok minden történt a magánéletemben tavaly év vége óta, így számomra ez mindenképpen más. Egyszerűen csak jól érzem magam, magabiztos vagyok.”

„A mai nap is önbizalmat ad számomra, hogy látom, egy jó versenyem volt, és tudom, ha előrébb foglalok helyet a rajtrácson, akkor harcban lehettem volna a győzelemért.” - mondta Bottas, aki egyelőre összességében elégedett a teljesítményével.

„Ez egy elég más verseny volt, legalábbis számomra. Természetesen az időjárás is szerepet játszott, de igen, nem olyan rossz az első és a második helyen célba érni, valamint vezetni a bajnokságot két kör után. Ez egy jó startot jelentett.”

„Szombaton jobban is mehetett volna, és voltak olyan dolgok, amiket jobban is csinálhattam volna, de ott voltak a külső tényezők is, az olyan problémák, mint a fékek, amik lehetetlenné tették, hogy a pole-ért menjek.”

„Ugyanakkor Lewis valóban topon volt, és egy remek kört rakott össze. Szóval ezek a dolgok megtörténnek egy ilyen környezetben, és csak a legtöbbet kell kihoznod a helyzetekből. Jól vagyok, jól érzem magam, és már várom a következő versenyt.”

