Ha eddig nem lett volna egyértelmű: hivatalosan is törölték a Vietnámi Nagydíjat

Amiatt is érdekes ez a bejelentés, mert az F1 2020-as, 17 futamból álló naptára már jó ideje kőbe van vésve, és látszólag nem volt hely arra, hogy Vietnám bármikor is beférjen még idén. Felmerül tehát a kérdés, hogy miért jelentették be a verseny lefújását, amely egyébként sem került volna megrendezésre?

Azt szinte egyből ki lehet venni az egyenletből, hogy a vietnámi szervezők még hittek volna abban, hogy rendezhetnek futamot idén. Már ők is 2021-re koncentrálnak. A gond igazából a vírus miatt felborult idény tavaszán bevezetett folyamatokra vezethető vissza.

Az első Vietnámi Nagydíjat eredetileg áprilisban rendezték volna meg a Hanoi külvárosában felépített versenypályán. Eleinte az F1 vezetői és a szervezők is hittek abban, hogy meg lehet majd rendezni a viadalt a vírushelyzet ellenére is.

Napokkal az Ausztrál Nagydíj lefújása után azonban érkezett a bejelentés, hogy a vietnámi futamot elhalasztják. Ez a helyzet még hosszú hónapokig így volt, és a júliusi szezonkezdéskor is még abban reménykedtek az érintett felek, hogy talán novemberi időponttal még van esély a debütálásra.

A sorozat a COVID miatt azonban komoly kihívásokkal nézett szembe, és úgy döntött, hogy nem szeretne a vírus által komolyan sújtott helyekre elmenni, és a limitált utazás érdekében inkább Európára korlátozza a versenyeket.

Augusztusra a legtöbb elhalasztott nagydíjat hivatalosan törölték, és a fókusz inkább már 2021-re terelődött. Ilyen esetekben, és annak érdekében, hogy az F1 ne kockáztassa azt, hogy a saját szerződéseit szegi meg, végül a promóterek hozták meg a döntést, hogy lemondanak a versenyükről, miután egyeztettek a sorozat vezetőivel.

Vietnamese GP pit building Fotó készítője: Vietnam Grand Prix Corporation

A nyáron megejtett bejelentések szövegében az állt, hogy az adott futamok promóterei döntöttek úgy, hogy elállnak a 2020-as versenyrendezéstől. Amikor az F1 közölte a 2020-as naptár végleges verzióját, Vietnám nem szerepelt benne, de ők nem is csatlakoztak a korábban törölt futamokhoz.

A hírek szerint azonban az a helyzet állt fent eddig, hogy ugyan a szervezők már eldöntötték és elfogadták, hogy az eseményre nem kerülhet sor idén, ezt még hivatalosan is meg kellett erősíteni a helyi kormányszerveknek.

Hanoi vezetésének és a tisztviselőknek minden fontos döntésből ki kellett vegyék a részüket. A 2020-as futam törlésére vonatkozó döntés valójában egészen a kormány legfelsőbb köreiből érkezett meg.

2020 Vietnamese circuit rendering Fotó készítője: FIA

A Vietnám Nagydíj debütálása már így is összetett folyamat volt az országnak, és ehhez jött még, hogy a vietnámi bürokrácia nem feltétlenül annyira mozgékony, amikor gyorsan kéne dönteni, ezért az utolsó négyzet kipipálása egyszerűen csak több időbe telt.

Most, hogy a kormány végre meghozta hivatalosan is a döntést, jobbnak érződött, ha bejelentik azt, ahelyett, hogy csak a szőnyeg alá söprik a témát. A figyelem most már arra irányul, hogy jövőre biztosan meg lehessen rendezni a viadalt.

„Ez egy nehéz döntés volt, de mindenképpen szükség volt rá a járvány miatt okozott bizonytalanság következtében” – írja a francia L’Equipe. Vietnámban eddig 1124 fertőzöttet regisztráltak és 35 haláleset történt a vírus miatt.

A terv most az, hogy jövőre már bemutatkozhasson a vietnámi aszfaltcsík, és Chase Carey nemrég a következőket mondta: „Egy olyan 2021-es idényt tervezünk, amely nagyon hasonlít majd ahhoz, mint amit az idei év elején elképzeltünk 2020-ra.”

„Ehhez azért még hozzájön, hogy mi sem látunk előrébb, mint bárki más azzal kapcsolatban, hogy milyen irányt vesz a vírus alakulása a jövőben.” Ez előrevetíti, hogy még jöhetnek változások.

