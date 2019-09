Ha a tehetségen múlik, Sainz szerint Hülkenbergnek helye van az F1-ben

A Szingapúri Nagydíj csütörtöki napján eldőlt, hogy a Haas nem változtat, és jövőre is a Kevin Magnussen, Romain Grosjean duóval küzd a pontokért, ezzel az is eldőlt, hogy a Renault-tól távozó Nico Hulkenberg tovább keresgélhet. A németet korábban még top csapat ülésére is alkalmasnak találták volna, ám a nagy lehetőség elmaradt, most pedig egyelőre az is bizonytalan, hogy talál-e helyet magának a rajtrácson.

Egykori csapattársa, Carlos Sainz szerint pedig nem kérdés, hogy a németnek maradnia kell, erre jogosítja a tehetsége. A McLaren spanyol pilótáját a Motorsport.com kérdezte Hülkenbergről.

"Azt hiszem, hogy mindenki tisztában van vele, hogy Nico mit jelent a rajtrácson, azt hiszem, hogy ez nem szorul magyarázatra. De ahogy azt a forma-1-ről tudjuk, nem mindig a tehetség vagy a képesség az, ami a legfontosabb. Nagyon sok mindent kell számba venni, másokat is, mint, hogy milyen gyors vagy tehetséges vagy. Ha csak a sebesség és a tehetség döntene, neki addig kéne a rajtrácson lenni, ameddig csak akar" - mondta a spanyol.

Sainz elmondása szerint ugyanakkor még nem érezte veszélyben a saját karrierjét. "Hogy őszinte legyek, én nem éreztem még veszélyben a karrierem. Minden évben, amikor lejárt valahol a szerződésem, elég biztos voltam a folytatásban, mert más csapatokkal is tárgyaltam. Ez nem szép, jobb, ha egy versenyző egy hétvégén a dolgával foglalkozik, és nem nézelődik más csapatoknál a paddockban" - mondta Sainz.

A legújabb hírek szerint ezek után már az Alfa Romeónál versenyző Antonio Giovinazzi félthet az állását, Hülkenbergnek még az olaszoknál lesz lehetősége bebiztosítani helyét a mezőnyben. A Haas csapatfőnöke, Günther Steiner szerint kemény döntést kellett meghozzanak, és kijelentette, hogy Hülkenbergnek jövőre is versenyeznie kellene.

"Természetesen nem mondhatnám, hogy boldog volt. Azt hiszem, hogy vannak még más lehetőségei, de nem kell tudjam, neki nem kell erről beszámolnia. Csak tájékoztattam, hogy egy másik utat választottunk. Ő pedig már felnőtt, és hosszú ideje csinálja már, volt már hasonló helyzetben. Remélem, hogy talál egy ülést, és jövőre is az F1-ben látjuk, mert megérdemli" - mondta Steiner.

A motoros kategóriák között is vannak endurance futamok, melyek közül a Bol D'or messze kiemelkedik, ahol 24 órán át húzzák neki a csapatok, csakúgy mint Le Mans-ban az autóversenyzők.