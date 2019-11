Ha a Red Bull nem hinne Gasly-ban, már elküldte volna

Pierre Gasly-nak gyakorlatilag egy ideális hétvégéje sem volt a Magyar Nagydíjig a Red Bull színeiben. Max Verstappen egyedül vitte a hátán a csapatot, és sokkal gyorsabb volt a franciánál, aki végül a nyári szünetben elvesztette az ülését, de visszatérhetett a Toro Rossóhoz, ahol bizonyítja, kiváló pilóta, csak nem feküdt számára a környezet és az autó.

Mindez, ha más esetben történik, Gasly minden bizonnyal távozik az F1-ből, mivel nem nem a legjobb ajánlólevéllel rendelkezett. A Red Bull emiatt is szerencsés, hogy két csapata van a Forma1–ben. Pierre legutóbb Brazíliában egészen a dobogóig hajtott a kaotikus futamon, és rögtön fel is ugrott a 6. helyre 95 ponttal a neve mellett.

Carlos Sainz Jr., aki szintén most lett először dobogós, ugyancsak 95 pontot birtokolhat. Alexander Albon pedig 84 pontos, bár a thai jobban is állhatna, ha Lewis Hamilton nem üti ki Interlagosban. A végjáték érdekesnek ígérkezik Abu Dhabiban a három pilóta között.

„Azt hiszem, nagyon jó munkát végez, és remekül használja fel a nyomást a környezetében. Most egy kisebb nyomás alatt lévő környezetben dolgozik a Toro Rossónál, és talán egy olyan autóban, ami valamivel könnyebben vezethető. A magabiztossága is visszatért, és nagyszerű hétvégékkel áll elő, emiatt is választottuk ezt a lehetőséget 2020-ra.” - mondta Horner.

„Nagyszerű volt látni őt, ahogy megszerzi az első dobogóját. Ez egy fantasztikus nap a Red Bull számára, különösen Pierre és a csapat szempontjából. Remélhetőleg ez a fajta magabiztosság csak növekedni fog. A kulcs abban rejlik számára, ahogyan elfogadta ezt a változást, mert két választási lehetősége volt.”

„Az egyik ilyen lehetőség, hogy depressziós lesz, a másik pedig, hogy hálás, amiért továbbra is a Forma-1-ben versenyez, és a Red Bull hisz benne. Azt hiszem, hogy ezt az egészet inkább megragadta, minthogy eldobta. Egyúttal kissé meg is könnyebbülhetett, mivel a nyomás egyre nagyobb lett rajta, és két balesete is volt. Ezek után a nyomás csak nagyobbá válik, és így a versenyek igen kemények voltak számára.”

„Ezek a srácok semmit sem vesznek lazára. A nyomás csak növekszik, és azt hiszem, helyes döntés volt kiszedni őt ebből a nyomásból. Nagyon jó volt látni, hogy megvan benne a bizalom a Toro Rossónál. Ha nem hittünk volna benne, akkor nem lett volna egy lehetséges jelölt számunkra, és felszabadítottuk volna a szerződéséből, de nyilvánvalóan továbbra is hiszünk a tehetségeinkben. Ez volt az ok, amiért megtartottuk őt.”