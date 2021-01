„Ha a Red Bull meg akarja tartani Verstappent, többet kell mutatniuk!”

A 2020-as idény utolsó versenyét, az Abu Dhabi Nagydíjat Max Verstappen nyerte a Red Bullal, azonban amikor megkérdezték a hollandot, hogy milyen hatása van a győzelemnek a következő évre, azt mondta, hogy semmi.

„De ez amiatt van, mert Maxot arra nevelték, hogy legyen megfontolt. Ennek az eredménynek egyértelműen van jelentősége, hiszen így mindenki úgy ment el a téli szünetre, hogy ’a francba, közelebb vannak, mint gondoltuk’.” – kezdte a tavalyi WTCR-szezon 11. helyezettje, Tom Coronel a Motorsport.com holland kiadásának adott interjújában.

„Persze lehet azt mondani, hogy a Mercedes nem fejlesztett egy idő után, és hogy a motorjukat letekerték, de ezek csak városi legendák. A Mercedes minden futamot meg akar nyerni, emellett pedig majd az idő eldönti, hogy hogyan sikerültek valójában a fejlesztéseik.”

Coronel szerint a Honda a 2021 végi kiszállása miatt mindent bele fog adni, hogy bajnokká váljanak a Red Bull oldalán, és hozzátette, reméli, hogy látványos szezont látunk majd 2021-ben.

„A Honda év végén távozik, így tudják, hogy 2021-nek kell lennie annak az évnek, amelyben nyernek, éppen ezért készítenek teljesen új motort, amely már most erősnek mutatkozik. Azt is látni, hogy Max folyamatosan fejlődik, okosabb is lett. Ha mindezt összeadjuk, szerintem a ’mindent vagy semmit’ hozzáállás lesz jellemző az idei évükre.”

„Remélhetőleg egyenlő felekként folyik majd a harc a világbajnoki címért. A Forma-1-nek már szüksége van egy ilyen látványos szezonra. Talán két pilóta fog küzdeni a címért, aztán a nevető harmadik húzza be – én ezzel is kibékülnék, ha szoros lenne a küzdelem. Nem szeretném azt látni, hogy egy másodperces előnye van a legjobb csapatnak a szezon elején.”

Mivel technikai szempontból nem sok minden változik 2020-ról 2021-re, így a WTCR-pilóta szerint nem lesz komolyabb változás az erősorrendben sem.

„Az erősorrendet tekintve nem lesz nagyobb változás, mivel 2021-re nem történtek nagyobb szabályváltoztatások. A Red Bullon viszont nagy a nyomás, mert tudják, hogy ha meg akarják tartani Maxot, akkor többet kell mutatniuk, mint az utóbbi években.”

