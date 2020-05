„Ha a Daimler egy német versenyzőt akar, akkor úgy lesz, de Hamilton nem fog nagyon aggódni”

Még mindig megoszlanak a vélemények arról, hogy Sebastian Vettelnek milyen esélyei lehetnek a Mercedesnél, de úgy hírlik, hogy a Daimler valóban őt akarja az egyik autóban látni jövőre.

A Mercedesnek már volt német bajnoka, de Nico Rosberg esélyt sem adott magának arra, hogy megvédje a címét, mert nem sokkal később úgy döntött, hogy visszavonult. Édesapjához hasonlóan bajnok lett a Forma-1-be, és a csúcson köszönt el a sporttól.

2017-ben is nagyon erős volt a Mercedes, így érdekes lett volna látni, hogy Hamilton és Rosberg mire megy egymással, bár a német elismerte, mentálisan nagyon elfáradt abban az évben, mert mindent annak rendelt alá, hogy legyőzze a britet.

Hamilton már hatszoros világbajnok, tehát egy címre van attól, hogy beállítsa Michael Schumacher megdönthetetlennek hit rekordját. Minden esélye megvan erre, bár továbbra sem írta alá az új szerződését, ugyanakkor nehéz elképzelni, hogy egy ilyen lehetőség kapujában intsen búcsút.

Nagyobb kérdést jelent, hogy ki fog ülni a másik autóban. Valtteri Bottas szerződése az eddig megszokottakhoz hasonlóan csak 1 évre szól. A legutóbbi hírek szerint a finn menedzsmentje felvette a kapcsolatot a Renault-val, hiszen adott esetben nem akarnak ülés nélkül maradni.

George Russell is esélyes, a Mercedes juniorja, aki a Williamsnél versenyez, de állítólag a Daimler a szabadúszóvá vált négyszeres világbajnok Sebastian Vettelt akarja. Tom Coronel a Ziggo Sport kérdésére azt mondta, szerinte Hamiltonnak nagyon is lehet beleszólása abba, hogy ki legyen a csapattársa.

„Azt gondolom, hogy Lewis Hamiltonnak nagyon is sok beleszólása van abba, hogy ki lesz a csapattársa. A csapaton belüli nyugalom természetesen rendkívül fontos.” - idézte Coronelt a GP Blog a karantén ideje alatt.

Giedo Van der Garde, aki az F1-ben is versenyzett, úgy látja, ha a Daimler valóban akarja Vettelt, akkor le is fogják igazolni. „Ha a Daimler akar egy német versenyzőt, akkor az úgy is lesz, de Hamilton nem fog annyira aggódni emiatt, mert tudja, hogy képes legyőzni Vettelt.”

