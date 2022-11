Gyűlnek a jelöltek, Binottót hamarosan lapátra teheti a Ferrari?

Leo Turini rendkívül hiteles olasz médiaforrásnak számít, márpedig a bennfentes szakértő a Formula Passionnek nyilatkozva arról számolt be az elmúlt napokban, hogy a Ferrari elnöke, John Elkann aggódik a Mercedes brazíliai teljesítményét látva.

A maranellói alakulat remekül kezdte a 2022-es Forma-1-es szezont, az idény első három futamából kettőt is megnyert, azóta viszont felütötték fejüket a technikai problémák és a stratégiai hibák.

Ennek következtében teljesen kicsúszott a kezeik közül a vb-címért folytatott verseny, ráadásul az a veszély fenyegeti a csapatot, hogy végül az összetett második helyet sem tudják megtartani a pocsékul rajtoló, de folyamatosan javuló brackley-i alakulattal szemben.

Ennek a hátterében egy igen banális magyarázat áll: Mattia Binotto csapatfőnök szerint egészen egyszerűen túl gyorsan elfogyasztották a 2022-es költségvetési sapka összegét, miközben a Mercedes jobban beosztotta a költségvetést és fokozatosan előre tudtak lépni.

„Természetesen ez nem egy önként hozott döntés. Egy bizonyos ponton egyszerűen elfogyott a pénzünk. Nem engedhetjük meg magunknak többé az alkatrészek gyártásával járó többletköltségeket. Ezért is vagyok meglepve, hogy más csapatok még mindig tudnak frissítéseket szállítani“ - mondta Binotto az Auto Motor und Sportnak.

Turini szerint két fő jelöltje lehet a Ferrarinak, amennyiben megköszönik a jelenlegi csapatfőnök munkáját: az Alfa Romeót vezető Frederic Vasseur és az az Antonella Coletta, aki jelenleg a Scuderia GT-programjának a vezetője.

Az olasz újságíró azt is hozzáteszi, hogy jelenleg a Sauber-vezér Vasseur a nagyobb esélyes, ráadásul azt is megjegyzi, hogy a francia szakember jó barátja Charles Leclerc menedzserének, Nicholas Todtnak is.

„Binotto csak akkor folytathatja a munkát, ha a felső vezetés teljes bizalmát élvezi“ - szögezte le Turini.

