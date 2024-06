"Gyors és a csapatnál is szeretik" - ő a legnagyobb esélyes Ocon pótlására

Az Alpine a Kanadai Nagydíj előtt bejelentette, hogy Esteban Ocon jövőre már nem fog a csapatnál vezetni. Pierre Gasly várhatóan marad az enstone-i csapatnál, így egy hely fog megüresedni náluk 2025-re.

Az F1.com szakírója szerint a csapat utánpótlás-akadémiájának növendéke, Doohan az egyik legesélyesebb az ülésre. Doohan a 2023-as Formula 2-es bajnokságban a második lett, három futamgyőzelemmel.

Barreto szerint Doohan leigazolásával a csapat azt is megmutathatná, hogy az utánpótlás-program működik: „Az enstone-i csapat nagyra tartja őt, gyors és a csapatnál is szeretik, az Alpine pedig szeretné megmutatni, hogy az ő akadémiájuk valóban a csúcsig juttatja a tehetségeket.” Doohan édesapja egyébként a legendás motoros Mick Doohan, akinek öt bajnoki címe van két keréken.

Az Alpine egyéb opciói közül Barreto úgy tudja, a csapatfőnök, Bruno Famin Carlos Sainzot hozná vissza a csapathoz, aki 2018-ban Nico Hülkenberg csapattársaként szerepelt náluk, a német meg is verte őt, mielőtt a McLarenhez igazolt 2019-re.

Sainz mellett Valtteri Bottas is a lehetséges jelöltek között van, de őt a Williams és a Haas is szeretné megszerezni. Emellett még Mick Schumacherhez is fordulhatnak, aki jelenleg a WEC hiperautó-kategóriájában szerepel az Alpine-nal.