Gyári csapattól "elfogadhatatlan" az Alpine teljesítménye a csapatfőnök szerint

Esteban Ocon és Pierre Gasly a 19. és 20. helyről indulva a 17. és 18. helyen végeztek, csupán Valtteri Bottast és Logan Sargeantet előzték meg, akik mindketten problémákkal küzdöttek. A leintés után a pilóták igyekeztek tartani a lelket a csapatban, Ocon emlékeztetett mindenkit, hogy ez csak az első verseny volt és bőven van idő a fejlődésre.

Famin ezzel kapcsolatban még a Szaúd-Arábiai Nagydíj előtt a Motorsport.com-nak elmondta: „Nagyon fontos volt és nagyon köszönöm mindkét pilótának, mert sokat hallgattuk Esteban üzenetét, de Pierre is nagyon pozitív volt. Teljesen konstruktívak és pozitívak a versenyünkkel kapcsolatban.”

„A csapatban mindenki így van vele egyébként, nagyon pozitív pontja volt ez egy negatív hétvégének. Ugyanis, ha a tényeket vizsgáljuk, ez egy nagyon rossz hétvége volt, de bízunk benne, hogy olyan csapatunk van, ami együttműködve a lehető leggyorsabban javítani tud a helyzeten.”

Arra a kérdésre, hogy érez-e nyomást a Renault vezetésétől a jobb eredmények elérésére, Famin elmondta, a csapatnak nem kell a szájába rágni, hogy javulniuk kell: „Azért mondtam el a pozitív dolgokat a csapatról és a pilótákról, mert nem kell nyomás alá helyezni minket, hogy tudjuk, ez elfogadhatatlan.”

„Ez az első verseny volt, mindenkinek persze, de ez egy új autó, dolgozzunk rajta. Elég optimista vagyok azt illetően, hogy talpra fogunk állni ebből a valóban nagyon rossz helyzetből. Az egész csapat ezen lesz. Szerintem mi helyezzük magunkra a legnagyobb nyomást és pontosan tudjuk, hogy javulni kell és gyorsan.”

Mindkét versenyző jelezte, a csapat tudja, merre kell indulnia, de Famin szerint nincs pontos időkerete annak, mikor érkeznek a fejlesztések a pályára: „Őszinte leszek, nem tudom, mennyi idő kell hozzá. Ahogy minden csapatnak, nekünk is érkeznek a fejlesztéseink. Vannak elméleti számaink, hogy ezek mennyit hoznak majd és szeretnénk a lehető leghamarabb az autóra tenni őket.”

„De mindenki ugyanilyen helyzetben van, még akik a rajtrács elején, a dobogón állnak is. Mindenki dolgozik és az a kihívás, hogy gyorsabbak legyünk a többieknél. Az autó problémája, szerintem már a pilóták is mondták, hogy Bahreinben az egyik legnagyobb gond az volt, hogy nem volt tapadás, ami Bahreinben elég gyakori, szóval ezen kell majd dolgoznunk, bár ez már tavaly is probléma volt. Teljesen meg kell értenünk és megoldásokat találni. Ezen vagyunk.”

A csapat vezetésének átszervezésekor házon belülről lettek előléptetve emberek és nincsenek hírek arról, hogy nagy nevek érkeznének a nemrég távozott műszaki igazgatót, Matt Harmant, valamint az aerodinamikai részleget vezető Dirk de Beert, vagy akár a tavaly nyáron a csapatot elhagyó Pat Fryt. Famin szerint azonban lesznek új érkezők:

„Fognak még jönni emberek, méghozzá hamarosan. Nem nagy nevek, de érdekesek. Nagyon szeretném kiépíteni a csapatot. Vannak tehetséges embereink, de jó, ha felfrissíthetjük a csapatot új ötletekkel, új emberekkel, akik új eljárásokat ismernek.”

„Jó, hogy a személyzet cserélődése irányítottan történik és megerősíthetjük a struktúránkat a tehetséges embereinkkel. Persze, az is jó, ha az ember tudja vonzani a nagy neveket, de tudjuk, hogy a felmondási idők miatt őket csak némi idő után lehet behozni.”

„Egy év, vagy akár több is kell, ha egy nagyon jó, vagy legalábbis jól ismert szakembert akar az ember behozni, mert sosem tudni, hogy azért jók, mert egy jó csapatban dolgoztak, vagy mert ők maguk tehetségesek, ezt mindig nehéz felismerni.”

„Nem zárunk ki semmit, de egyelőre elégedettek vagyunk a jelenlegi állományunkkal, mindenki konzisztens azt illetően, hogy a saját személyzetünkkel kell javítani a helyzetünkön és az újoncokkal a saját kreativitásunkat megdobni különféle stratégiai szempontból érdekes pozíciókban.”

