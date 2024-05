Günther Steiner beperelte a Haast

Az észak-karolinai Mecklenburgben benyújtott periratban Steiner azt állítja, hogy volt csapata éveken át nem fizetett ki neki járó jutalékokat, ezzel megszegték a munkaszerződését. Ezen felül azt is állítja, hogy a szervezet, melyet az év végén, szerződése lejártával hagyott ott, továbbra is az ő nevét és képét tartalmazó ajándéktárgyakat árul és a weboldalukon is kint van a képe, mindezt engedélye nélkül, ezért pedig jogdíj járna neki.

A sok részletet titokban tartó iratokban Steiner azt állítja, hogy 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban maradtak el az utolsó munkaszerződése alapján neki járó jutalékok: „A Haas F1 úgy döntött, nem újítja meg Steiner úr munkaszerződését. Ehhez joguk van. De a Haas F1-nek nincs joga ahhoz, hogy ne fizesse ki a Steiner úrnak járó ... (az összeg nem nyilvános – a szerk.) összeget.”

„Azonban miután évekig hasznot húztak Steiner úr hírnevéből, tapasztalatából és mély kapcsolataiból a sportágon belül, a Haas F1 nem tarthatja vissza a Steiner úr által kiérdemelt javakat” – teszik hozzá az ügyvédek.A periratokból nem derül ki pontosan, milyen jutalékok miatt perel Steiner, de vélhetően az általa kötött szponzori megállapodásokból kellett volna kapnia részesedést.

Emellett a volt csapatfőnök azt is állítja, hogy a Haas továbbra is az ő képeit és brandjét használja. Azt írják, a csapat hatalmas hasznot húzott Steiner szerepléséből a Netflixen futó Drive to Survive sorozatból, melynek egyik legnépszerűbb szereplője lett.

„A Haas F1 rendszeres szereplője volt a sorozatnak és Steiner úr jelenléte rengeteg szurkolót hozott a Haas F1-nek. Ez a jelenlét rendkívül értékes volt a csapat számára, különösen akkor, amikor bevételi forrásokat kerestek, hogy fenntartsák magukat a hírhedten költséges Forma-1-es környezetben.”

Steiner azt állítja, a Haas továbbra is hasznot húz brandjéből, amit munkaszerződése lejártával már nem tehetnének meg: „A Haas F1-nek nincs joga Steiner úr nevét, imázsát, képmását felhasználni semmilyen médiumban munkaszerződésének lejártával. A Haas F1 nem fizetett Steiner úrnak a neve, imázsa ás képmása engedély nélküli használatáért.”

A Haas mindeközben még nem teljesen magabiztos, Imolában teszteket fognak futtatni.