Bemutatták a versenyzők négypontos tervét, amitől a Forma-1 "k*rva jó" lesz

A versenyzők szakszervezetének képviselői kedden Genfben mutatták be négypontos tervezetüket a verseny minőségének javítására a 2021-es szabályok módosításával. A pilótákat most Romain Grosjean és Sebastian Vettel képviselte, miután júniusban Párizsban Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, és a szakszervezet elnöke, Alexander Wurz járultak a szövetség, az F1 szervezői, és a csapatok színe elé. A Motorsport.com kérdésére Grosjean így írta le a meetinget:

„Hosszú volt, de nagyon fontos volt, hogy minket is meghallgassanak. Négy teljesen tiszta pontunk van arról, hogy milyen irányba vinnénk a sportot, de megbeszéltünk pár olyan dolgot is, ami szerintünk teljesen haszontalan, már abból a szempontból, hogy jobb legyen a Forma-1-ben versenyezni, na meg azt nézni.”

„Ezt a négy pontot kell továbbra is tolnunk minden erővel, mert ezek fogják a sportot feljavítani. A szakszervezet által beterjesztett javaslatokkal minden egyes pilóta egyetértett. Nehéz lett volna, hogyha úgy megyünk oda, hogy nem egyeztetünk mindenkivel, mert akkor kicsit szubjektív is lett volna a dolog. A szakszervezeti tagok több, mint fele azt mondta, hogy erre akarunk menni, tehát erre akarunk menni.”

A francia persze arról is beszélt kicsit, hogy melyik az a négy pont, amely a versenyzők konszenzusa alapján segíthet a sportnak, és hogy milyen volt a fogadtatás:

„Az első kérdéskör, amit érintettünk, a gumiké volt. A második az aerodinamikai dolgok. A harmadik a kocsik súlya, a negyedik pedig a profitok igazságosabb elosztása a csapatok között. Szerintem, ha ezt a négy problémát meg tudjuk oldani, akkor a Forma-1 k*rva jó lesz. És egyébként nyitott fülekre is találtunk, Jean Todt például roppant támogatólag lépett fel.”

Grosjean szerint a nemrég belengetett módosítás, miszerint visszahoznák a tankolás lehetőségét a Forma-1-be, jó tárgyalási alap lenne ahhoz, hogy az egyik pontot, az autók alacsonyabb kezdősúlyát teljesítsék:

„Egyelőre még nem dőlt el semmi. Mi, a szakszervezet, örülnénk ennek, nem is feltétlenül a jobb versenyek miatt, hanem mert valahogy lejjebb kell nyomni a kocsik súlyát. Ez egy átmeneti megoldás lenne ahhoz, hogy a rajtnál 60-70 kilóval könnyebbek legyenek a kocsik, és ne melegedjenek azonnal túl az abroncsok.

„Amikor 2009-ben idejöttem, 605 kg-ról indultunk, most tartunk 740 körül valahol, ez 140 kg többlet, és a lassú kanyarokban érezni, hogy iszonyat lomhák az autók, főleg, ha azt nézzük, hogy megtankolt állapotban még nehezebbek, valahol 850 körül. Ez túl sok egy Forma-1-es autónak. És közben 18 colos kerekekről beszélünk, az plusz 25, előregyártott fékrendszerek, ami még plusz nyolc, csak megy fel és fel a súly, miközben mi épp az ellenkezőjét szeretnénk. Az egyik első dolog, amit felhoztunk kedden az volt, hogy térjünk vissza a V10-esekhez, mert ezzel kapásból megspórolnánk 150 kilót, de azt mondták, erről szó sem lehet.”

A helyzet érdekessége, hogy míg a csapatfőnökök ellenzik a bukóterek kavicságyasítását, addig a versenyzők támogatják azt. Ez már egy ideje vitát képez a sportban, mivel a sok aszfaltozott bukótérrel megváltozott a versenyzés, amiből ráadásul már nem egy furcsa büntetés következett, melyek itt-ott nagy vitát váltottak ki. A genfi találkozón többek között a kavicságyak visszatérésről is tárgyaltak, de úgy tűnik, hogy a csapatvezetők és a pilóták között nincs egyetértés a kérdésben.

A pilóták meg akarják akadályozni a tisztességtelen előnyszerzés lehetőségét, és ez pontosan az, amit a rajongók is támogatnak. Ezzel együtt a hibázó fél a legtöbb alkalommal csak egyszerűen továbbhalad, míg korábban ennek nagy árat is fizethettek. A csapatvezetők elsősorban a költségek miatt nem akarják visszahozni a kavicságyas bukótereket, mert azok komoly károkat tudnak okozni az autókban. A másik probléma pedig az, hogy egyes pályákon motorversenyek is vannak, ahol igenis szükségesek az aszfaltozott bukóterek a biztonság érdekében.

A csapatok minden valószínűség szerint nem fognak belemenni ebbe, mert még több pótalkatrészt kellene legyártaniuk, ami újabb és újabb költségekkel járna, valamint így az adott új fejlesztés egyik pillanatról a másikra használhatatlanná válhat, hiszen nem egy esetben egy adott új elemből csak egy áll rendelkezésre a szűk időkeret miatt.

Emellett a jelek szerint a versenyhétvégék három napra történő csökkentésére irányuló javaslatokat is félretették, miszerint a médiának csütörtöktől péntek délelőttig lehetne lehetősége interjúkat készítenie, és csak délután venné kezdetét az első szabadedzés. A promóterek arra törekszenek, hogy egy teljes tesztprogramot tartsanak pénteken, de pillanatnyilag a jelenlegi formátum folytonosságának sora érvényesül.

