Grosjean tudja, idén nem lehet hibázni Barcelonában

A Forma-1 tulajdonosainak folyamatosan a terjeszkedés lebeg a szeme előtt, a száguldó cirkusz naptára idén már 22 futamból áll, bár ebbe még a koronavírus általi fenyegetettség még közbeszólhat.

Mindenesetre a terv, hogy a futamok számát tovább növeljék, és így akár az is elképzelhető, hogy nem is olyan sokára már 25 futamból állhat egy évad. Ez azonban folyamatosan növekvő terheket ró a csapatokra, amelyek már nem képesek a jelenlegi felállással ennek megfelelni.

Már az idei 22 versenyből álló naptár is nagy megterhelést jelent, éppen ezért a csapatok kérésére az idei szezon előtti teszt is csak hat napig tart a megszokott nyolc helyett. A két nap spórolással sokat nyernek a csapatok, de Romain Grosjean szerint sokat is veszthetnek.

A Haas francia versenyzője szerint idén már nem lehet vesztegetni az időt, egyszerűen mindent el kell követni azért, hogy a barcelonai gyakorlás minden perce hasznosan teljen, ennek érdekében azonban nincs lehetőség a hibázásra.

"Ez egy nagy változás, nagy különbség. Csak egy kicsit ne legyen az időjárás tekintettel, és máris egy nap odavész" - mondta Grosjean a Motorsport.com érdeklődésére. "Tavaly volt egy sor elektronikai gondunk, és ez nagyon hátráltatott minket, egy egész reggelre parkolópályára tett. Idén nem engedhetjük ezt meg magunknak."

"Az autónak működnie kell. Vezetnünk kell, és minden körülmények között nyomni, készen kell állnunk rá, amit egy futam jelent" - mondta a francia.

Még több F1 hír: Grosjean is bemutatta a 2020-as F1-es sisakját

A Renault igazgatója, Marcin Budkowski szerint a kevés rendelkezésre álló nap miatt fontos, hogy a csapat minimalizálja a váratlan meglepetéseket. "Az biztos, hogy amikor hat nap tesztelés áll a rendelkezésedre, akkor nem akarsz semmilyen problémát felfedezni. Ugyanez a motor oldaláról" - mondta a szakember.

"Mindenesetre ez nagyon szoros. Tudjuk, hogy ha lesz valami hatalmas problémánk Barcelonában, akkor az két héttel azelőtt derül ki, hogy az autót Melbourne-be kellene küldeni" - mondta Budkowski.

"Ez még nagyobb nyomás, és ezért ugyanazt az edzést szeretnéd elvégezni, hogy meglegyen minden aero adat, az összes verseny adat, minden, amit a gumikról tudni kell. Most hat napunk van arra, amire nyolc szokott. Nincs szezon közbeni teszt sem idén, szóval egészen meghatározó, hogy mit tehetsz" - jelentette ki.

A Haas is beindította idei versenyautóját, amelyben továbbra is a Ferraritól érkező erőforrás duruzsol.