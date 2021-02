Grosjean továbbra is nyitott egy F1-es beugrásra, de...

A francia lényegében most jelentette be, hogy az IndyCarban folytatja a Dale Coyne színeiben, miután úgy érezte, hogy az amerikai széria kínálta számára a legjobb lehetőséget arra nézve, hogy ismét győztessé váljon.

A koronavírus viszont még a továbbiakban is hatással lehet az F1-es rajtrácsra, hiszen már hat pilóta kapta el a betegséget összesen, így egyre nagyobb az esély arra, hogy idővel esetleg egy másik versenyzőt kell bevetni, ha valaki kidől a sorból.

Amikor a Motorsport.com megkérdezte Grosjeant, hogy érdekelné-e őt ez a fajta tartalékos szerep, vagy úgy gondolja, hogy az F1-gyel már teljesen végzett, ő kifejtette, hogy nem lenne ellenére maga az ötlet, ha esetleg úgy hozná a sors.

„Szerintem ez már egy befejezett könyv, de soha ne mondd, hogy soha. Ha lenne bármilyen jó ajánlat a Forma–1-ben, akkor nagyon is szívesen ugranék be. Megvan a tapasztalatom, és alkalmazkodni is tudnék az autóhoz.”

„Láthattuk, hogy Pierre Gasly is elkapta nemrég a vírust, így az még mindig nem tűnt el, ezért mindig fennáll az esélye annak, hogy valaki nem vehet részt egy versenyen. Legutóbb Kevin, én és Alex Albon kerültünk ki a sorozatból, nekünk pedig megvan a tapasztalatunk és ismerjük a legújabb autókat is. Szóval várható, hogy egyszer kapsz egy hívást.”

„Egy dolgot azért biztosan megtanultam a balesetemmel. Az élet rövid, én pedig szeretném, ha meglenne a lehetőségem arra, hogy nemet mondjak valamire. Ha ez arról szól, hogy évente egyszer vagy kétszer kijutok a Q1-ből, akkor ezt a fejezetet inkább lezártnak tekintem.”

„Sokkal inkább keresek egy olyan helyet, ahol versenyezhetek és még akár futamot is nyerhetek” – tette egyértelművé Grosjean, hogy korábbi csapattársához, Kevin Magnussenhez hasonlóan neki sem vonzó már az F1, ha csak az utolsó helyek valamelyikén küzdhet.

A francia F1-es karrierje azonban hirtelen és váratlanul zárult le a bahreini balesete miatt, így korábban elmondta, hogy szeretne méltó búcsút venni a sorozattól, amennyiben lehetősége van rá. Erre Toto Wolff elmondta, hogy ha egy másik istálló nem ajánl fel Grosjeannak egy tesztet, akkor ők örömmel megtennék azt a Mercedesszel.

„Még mindig nagyon be szeretnék ülni a Mercedes F1-es autójába. Ezt az ajánlatot nem lehet visszautasítani, és meg szeretném érteni, hogy milyen érzés, hogy milyen az az autó, hogyan is működik valójában.”

„Jelenleg persze teljesen el vannak foglalva az új autó építésével. Ezért nem fogom felhívni Totót most, de azért idővel majd számíthat egy hívásra, és megkérem őt, hogy akkor vágjunk bele. Az ajánlat tényleg megérintett engem. Meglepett, hogy mennyire természetesen jött, és persze meg szeretném csinálni” – zárta gondolatát Grosjean.

