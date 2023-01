Grosjean szerint három csapat lesz harcban a bajnoki címért

A Red Bull domináns 2022-es bajnoki címe ellenére mind a három nagycsapatnak jutott néhány kiemelkedő pillanat a tavalyi szezonban. A Ferrari az idény elején ért el szép győzelmeket, míg a Mercedes az utolsó versenyeken szorongatta meg Max Verstappent.

A versengést az élcsapatok között az is fokozhatja, hogy a Red Bullt a költségsapka túllépése miatt megbüntették, amelynek értelmében 10 százalékkal kevesebb időt szánhatnak a szélcsatornás tesztekre, mint a többi alakulat.

Úgy tűnik tehát, hogy a harc szorosabb lehet idén, hiszen a Mercedes rátalált a konstrukciójuk gyenge pontjaira, míg a Ferrari már a 2022-es szezon közben elkezdte az idei autója fejlesztését. Romain Grosjean, aki annak idején hosszú évekig a Haast erősítette, szintén annak adott hangot, hogy régóta nem látott több csapatos bajnoki harc következhet.

„Úgy látom, hogy a Mercedes visszatér a bajnoki harcba, míg a Red Bull marad az élen, annak ellenére, hogy a bajnokságban elfoglalt pozíciójuk, valamint a költségplafon megsértése miatti büntetés miatt kevesebb szélcsatornás idejük lesz, mint a többieknek.”

„Szerintem a Ferrarinak ismét erős autója lesz, ugyanakkor a Mercedes is ott lesz velük a dobogón” – tette hozzá a francia az új YouTube-videójában.

„A 2023-as szabályok nem sokat változtak. Az autókat egy kicsit jobban meg kell emelni, a padlólemez szűkebb lesz, de a szabályok nagyjából ugyanazok maradnak, ami miatt úgy érzem, hogy a Red Bullnak továbbra is az élen kell lennie. A Ferrari továbbra is nagyon jó alapokkal rendelkezik, a Mercedes pedig sokat tanult 2022-ből, és jövőre is erős lesz" - zárta Grosjean.

