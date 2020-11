Grosjean szerint csak a balhé van abból, hogy mindenkinek közzéteszik a rádiós beszélgetéseit

Max Verstappent és Lando Norrist is kritika érte a beszólásaikért, amiket Lance Stroll Portugál Nagydíjon elkövetett hibái után adtak ki magukból. Norris már bocsánatot is kért, miután elküldte a kanadait melegebb éghajlatra a futamon történt ütközés miatt, míg Verstappen szerint „nem volt korrekt” a nyelvezet, amit használt rá, és ami miatt a mongol kormány is elítélte őt.

A versenyzők és a boxutca közötti összes rádióüzenetet meg lehet hallgatni a Forma-1 streaming-szolgáltatásán, az F1 TV-n keresztül, ezek gyakran az élő közvetítésekben is le vannak adva és a futamok után keringenek a közösségi médiában.

A Motorsport.com kérdésére, miszerint nehezebb-e a pilótáknak így felszabadultabban beszélni, Romain Grosjean egy másik kérdéssel válaszolt: „Először is inkább azt kellene megkérdezni, hogy minek teszik ezeket közzé?”

„A cockpit és a rádióbeszélgetés a csapatoddal az intimszférád és nem igazán tetszik, hogy ezeket az üzeneteket közzéteszik. Mi lenne, ha azt is leadnák a TV-ben, amit egy futballmeccsen mondanak a pályán? Szerintem sokkal színesebb nyelvezetet használnak ott.”

„Nem mondhatjuk ki mindig, amit gondolunk. Tisztelni kell az embereket, de senki sem tökéletes, én sem, sőt, én messze nem vagyok tökéletes. Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy 300 felett megyünk egy autóval, a határig nyomjuk őket és ilyenkor van esélye, hogy olyan csúszik ki, ami megbánthat valakit. Nem otthon ülök egy üveg borral a kanapémon és kívülről kommentálom az eseményeket, ahonnan igen könnyűnek tűnik minden.”

Norris később amiatt is bocsánatot kért, amiért lefitymálónak tűnő nyilatkozatot adott Lewis Hamiltonról a 92. futamgyőzelme után, konkrétan azt mondta, hogy a Mercedes pilótájának csak két autót kell megvernie. Ezután kérdések merültek fel arról, hogy mennyire van megkötve a Forma-1-es pilóták keze ilyenkor, Grosjean pedig elmondta, valóban nem lehetnek teljesen őszinték:

„Én szeretnék annyira egyenes és őszinte lenni, mint amennyire amúgy a való életben vagyok, de amilyen világot élünk manapság, muszáj figyelnünk arra, mit és hogyan mondunk. Szerintem egyszerűen ilyen a mai társadalom.”

