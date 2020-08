Grosjean szerint ahogy ma védekezett, azt Verstappentől többször is láttuk

Romain Grosjean Danyil Kvjat balesete után egy taktikai húzással közepes keverékeken kint maradt a pályán a Brit Nagydíjon, így egy ideig az 5. pozícióban autózott - de aztán jöttek a gyorsabb autók.

A francia, aki végül egészen a 16. helyig esett vissza, becsülettel tartotta magát a McLarenek és Daniel Ricciardo ellen, bár Sainz és Ricciardo is utólag arról panaszkodtak, hogy túlságosan közel volt hozzájuk a manőverük közben. Grosjean erre így reagált:

„Nem értek egyet azzal, hogy túl közel voltam. Mindkét esetben későn mozdultam, de az egy autónyi távolságot mindig meghagytam. Ha azt akarják tisztázni, hogy ilyen későn ne mozduljunk, akkor oké, de erre eddig se volt szabály és Verstappen elég sokszor csinált ilyet, akkor miért ne?”

Még több F1 hír: Ricciardo majdnem a dobogóig repült, de valaki másról se feledkezzünk meg!

„Nem mindennap vagyunk hatodikak egy versenyen, mindent meg kellett tennem, hogy védekezzek. Sajnos mindenki sebessége meglepett, a tükörben nem láttam sokat, mert már a verseny elején lefordultak. Mondom, későn mozdultam, de hagytam helyet.”

„Daniellel már beszéltem, ő azt mondta „határeset” volt, úgy hallottam, Sainz is sokat panaszkodott, holott neki is hagytam helyet. Nekem is versenyeznem kell. Ha tisztázzuk, hogy ezt nem lehet, akkor oké, nem csinálom, de addig olyan keményen próbálok védekezni, ahogy tudok.”

„Pár éve valami ilyet be is akartunk vezetni, hogy féktávon már ne lehessen helyezkedni, pont Max miatt. Ezekből nem lett semmi, szóval a határon autóztam, figyelmeztettek, de nem bánok semmit. A veszélyes vezetésről van szabály, de nem vezettem veszélyesen, mindig hagytam helyet. Szóval jó lenne, ha ezt tisztáznánk, de úgy, hogy ne öljük meg a test-test elleni küzdelmet, mert ezért vagyunk itt.”

Lando Norris nem érezte úgy, hogy Grosjean túl kemény volt vele, hálás is volt érte.

Ajánlott videó: