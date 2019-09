Grosjean a DTM-mel példálózik a Russell-eset kapcsán

A Szingapúri Nagydíjon a biztonsági autó többször is kénytelen volt pályára vonulni, az egyik esetnél George Russell és Romain Grosjean ütközött. A Williams újonca a kanyar kijáratánál belül haladt, de a Haas francia versenyzője kívül mellette haladt, majd amikor Russell már az egyenesben gyorsítani kezdett, az autója hátulja beleakadt Grosjeanéba, kipördült, és a falnak csapódott.

Grosjean szerint Russell mindenképpen tartani akarta a pozíciót, de korán lépett a gázra, és ezért akadtak össze a nyolcas kanyarban. Russell kiesett, Grosjean ugyan célba ért, ám pontot nem szerzett. A francia szerint nem ő tehetett az esetről. "Még nem láttam a felvételeket, nehéz megmondani, mi történt. Egymás mellett haladtunk, aztán George szerintem túl korán gyorsított, én a baloldalon voltam, nem volt sok helyem, hogy még balra menjek, mert ott már fal van. De szükségem van még visszanézni. Azt hiszem, hogy valahol a kanyar közepén értünk össze először, és aztán megpörgettem. Szerencsétlen az eset, de mondtam, nekem nem volt helyem" - mondta Grosjean.

"Azt hiszem, hogy a DTM szabályai szerint, ahol lehet egymás mellett haladni, de nehéz előzni, lehet tudni, hogy aki kívül érkezik be a körbe, az kívül is veszi be a kanyart, és pár ellenféllel ez megy is, de mondom, mindenek előtt látnom kell a felvételeket" - jelentette ki Grosjean. "Nyilván George nem volt boldog, de nem hiszem, hogy lett volna több lehetőségem balra menni."

A francia szerint a Forma-1-ben a kívülről előzés szabályozása szürke foltnak számít, vagyis, hogy kinek, mikor van prioritása. Az persze könnyű, amikor valaki szélesen veszi a kanyart, és kiszorítja a másikat. Persze ha fal van ott, akkor nem tud hirtelen felszívódni, és elkerülhetetlen az ütközés" - jelentette ki a Haas francia pilótája. Az amúgy is hosszú futamon további két alkalommal ment pályára a biztonsági autó, Sergio Perez és Kimi Räikkönen kiesésénél.

A szingapúri versenyt végül Sebastian Vettel nyerte csapattársa, Charles Leclerc előtt, a Ferrari első kettős győzelmét aratta a szezon során, míg zsinórban a harmadik győzelmét szerezte az olasz istálló. Vettel idei első győzelmét ünnepelhette, a négyszeres világbajnok 53. alkalommal ünnepelhetett a dobogó tetején pályafutása során. A harmadik helyen Max Verstappent intették le.

