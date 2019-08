Grosjean számára sok volt, amit Ricciardo csinált

Romain Grosjean jövője továbbra sem biztosított a Haas-nál és az F1-ben. Könnyen lehet, hogy ez lesz a francia utolsó szezonja a királykategóriában, mivel a hírek arról szólnak, hogy ha valaki távozni fog, akkor az ő lesz, és nem Kevin Magnussen. A francia azonban az újságírókat hibáztatja a pletykák miatt.

A Magyar Nagydíj időmérő edzésén Grosjean a 9. helyen végzett, míg Magnussen még Giovinazzi büntetésével is csak a 14. helyről várhatja a rajtot. Romain elsősorban Daniel Ricciardo manőverével nem volt elégedett, amivel szerinte semmisnek tekintette a korábbi megállapodásukat, amire az összes pilóta rábólintott, hogy az időmérőn ne tartsák fel egymást feleslegesen.

„Azt hittem, van egy „úriemberi megállapodás” közöttünk, de ez teljesen eltűnt. Mindig rendetlen lesz a helyzet az utolsó kanyarban, és volt is néhány agresszív autó a mezőnyből. Láttam Danielt a hátam mögött, és nyilvánvalóan akkor már sorban álltunk, hogy elinduljunk az utolsó körünkre. Én pedig Sergio mögött voltam, majd Daniel utolért engem,és láttam, ahogyan rámegy. Sergio pedig gyorsulni kezdett, én pedig kicsit hátráltam, mert kezdett rossz irányba menni a dolog.”

„Soha nem támadhatod meg az előtted lévőt. Alonso tavaly csinálta ezt, és azt hiszem, Monzában Pérez tette meg ugyanezt Ricciardóval. Nem olyan szép dolog, amikor mögötted vannak, főleg, ha ilyen kevés idő van hátra. Mivel valamennyien küzdünk a gumikkal, tudjuk, hogy azok nagyon érzékenyek a hőmérsékletre. Ilyenkor pedig már mindannyian körön vagyunk. Kérd meg a csapatodat, hogy engedjen ki hamarabb, ha nem akarod, hogy forgalomba kerülj.”

Amikor a Motorsport.com az incidens körülményeiről kérdezte, Ricciardo a következőket mondta el: „Nem akartam vele kics*szni. Nem ő volt a célpont. Láttam, hogy Lewis elhúzott mellettük, és éreztem, hogy nekem is döntést kell hoznom, és úgy gondoltam, ha lassítok, azzal a mögöttem levőket szivatom, úgyhogy úgy voltam vele, akár meg is próbálhatok kiautózni egy kis előnyt. Úgy láttam, hogy talán Grosjean pórul is járt azzal, hogy beragadt Perez mögé. Nem akartam szívózni vele, de valahogy össze kellett hoznom a kört, mert ott már tudtam, hogy máskülönben a Q1-ben kiszálltam. Nehéz idők, ugye.”

38 éves lett Fernando Alonso, aki két világbajnoki címet is szerzett a Forma-1-ben, de sokak szerint sokkal többre volt hivatott. Videón a spanyol versenyző motorsportos pályafutása, és kitekintése az egyéb más szériákba.