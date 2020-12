Grosjean privát F1-es tesztet szeretne, ha nem versenyezhet Abu Dhabiban

A francia célja továbbra is a visszatérés az idény utolsó futamán, ez azonban elsősorban azon múlik, hogy milyen ütemben gyógyul a bal keze, és még az is lehet, hogy bőrátültetésre is sor fog kerülni.

Grosjean tisztázta, hogy ha nem versenyezhet Abu Dhabiban, akkor szeretne egy privát teszten részt venni, hogy valamilyen módon lezárhassa F1-es karrierjét, és visszatérhessen a pilótafülkébe a múlt heti bahreini balesete óta először.

Ugyanakkor még azt sem zárta ki, hogy esetleg 2021-ben visszatérjen mint tartalékversenyző, ha esetleg valahol üresedés merülne fel. „Beugrani az autóba, ez az én életem, és én megfelelően szeretném átszelni a célvonalat, amikor befejezem az F1-es karrierem” – mondta Grosjean a médiának egy pénteki Zoom-hívás keretében.

„Nem akarom, hogy azzal a nappal legyen vége. Még ha nem is lenne annyira drámai, hogy egy Haas a mezőny végén célba érkezik, és nem is közvetítenék annyian világszerte, én akkor is ezt szeretném. Ha nem történik meg, az is rendben van, lesz még esélyem más célvonalakat átszelni máshol is a jövőben.”

A francia kihangsúlyozta, hogy az egyik fő aggodalma az, hogy egy esetleges túl korai visszatéréssel maradandó károsodást okoz a bal kezének. „Nem fogom kockáztatni, hogy elveszítem a bal mutatóujjam és hüvelykujjam mozgathatóságát életem hátralévő részére, csak azért, hogy Abu Dhabiba mehessek.”

„A történet persze szép lenne, ha elmehetnék oda. Ha viszont nem sikerül, akkor minden egyes F1-es csapatot felhívok majd, hogy esetleg valamelyikük felajánlana-e nekem egy privát tesztet január környékén, hogy visszaülhessek az autóba és futhassak 10-15 kört.”

„Az orvosok szerint még nem lehet megmondani, hogy a jobb kezem teljesen rendben lesz-e a fináléig. A bal kezem mobilitása és ereje napról napra jobbá válik. Az erő már megvan. A mozgathatóság már nehezebb, mert még fel van dagadva az égések miatt. Ennek csökkennie kell majd, de még a bőrátültetést sem zártuk ki” – adott helyzetjelentést állapotáról Grosjean.

„Csak viccelek. Boldog vagyok, de a fájdalom az utóbbi két napban elég nagy volt. Azért elég jól tűröm. Eltörtem a jobb kezem az év elején, amikor elestem a konyhában. Nem mondtam senkinek, de egy nyílt törés volt, két csontot én magam tettem helyre, aztán elmentem a kórházba, de a fájdalom elviselhető volt.”

„Szóval elég jól bírom a fájdalmat. A lázzal már más a helyzet. Ha 39 fokos lázam van, akkor meg fogok halni! Ezzel a fajta fájdalommal viszont rendben vagyok, szóval majd látjuk.”

Grosjean részletesebben elmondta azt is, milyen kezelést kapott a balesete óta Bahreinben.

„Szerintem a lehető leggyorsabban gyógyul a bőröm. Az égések nem annyira bonyolultak, és manapság igen jól ismerem már őket, sokat tanultam! Kicsit kemény volt, amikor a hólyagokat elkezdték kivágni, a bőrt pedig lefejteni. Olyan dolgokat láttam, amilyeneket nem akartam.”

„Természetesen a bal kezem még kb. 60 évig velem lesz, és persze egy verseny is fontos nekem, de nem annyira, mint normális életet élni az életem hátralévő részében.” Grosjean azt is elismerte, hogy mentálisan segít neki talpra állni az, hogy kitűzte az abu dhabi visszatérést.

„Ez a cél segít nekem abban, hogy pozitív legyek, és lendületben maradjak. Tegnap az egyik első dolgom az volt, hogy odamentem az autóhoz, megnéztem a Halo-t és a pilótafülkét, hogy elkap-e valamilyen rossz érzés, pánik, ilyesmi, de minden rendben volt. Szerintem már ez is pozitív.”

„Vasárnap este, amikor először beszéltem a feleségemmel és a gyerekekkel, az egyik első kijelentésem az volt, hogy versenyezni fogok Abu Dhabiban. Elképzelhetitek a reakciójukat, nem voltak lenyűgözve! Nem is hibáztatom ezért őket, elfogadom, hogy ellenzik ezt.”

„Kicsit önző dolog, de erre van szükségem, ezt akarom csinálni. Ha nem sikerül, akkor is életben vagyok, rengeteg lehetőségem lesz még a jövőben. 2021-ben is lesz még szuperlicencem, és ahogyan láttuk már, senki nincs biztonságban a koronavírustól. Szóval majd meglátjuk.”

