Grosjean nem kertelt a Q3-ban a sikánt levágókkal kapcsolatban: "Barmok..."

Az Olasz Nagydíj időmérő edzésének lezárása lelombozóbb talán nem is lehetett volna: a kilenc szélárnyékra éhes talpon maradt versenyző egymást próbálta alulmúlni, legalábbis abból a szempontból, hogy mindannyian igyekeztek a lehető leghátrébb kerülni a bolyban, amelyben mindenki utolsó mért körére készült, végül majdnem mindenki le is maradt arról, hogy ezt megkezdhesse. Sokan sokféleképpen elmondták a véleményüket az esetről, a haasos Romain Grosjean meg is érti, hogy miért történt az, ami, meg nem is:

„Nem tudom, mit mondjak. Szélárnyék nélkül gyorskört menni Monzában értelmetlen, mert körülbelül 5-6 tized lemaradást jelent, szükség van rá. De valakinek elől is kell lennie, és hát nyilván senki nem akart az lenni, úgyhogy... Na, érdekes egy helyzet. A Q3-ig amúgy még rendben volt a dolog, az a szakasz volt az, ami, hát, kicsit kilógott versenyzői viselkedés szempontjából, hogy finoman fogalmazzak.”

A francia versenyző egy fokkal keményebb nyelvezetet is megengedett magának, amikor azt kérdezték tőle, hogy mi a véleménye azokról a versenyzőkről, akik Hülkenberghez hasonlóan levágták az első sikánt, hogy ezzel lassítsák magukat:

„Azt, hogy barmok. Teljesen egyetértek azzal, hogy a versenybírák elé lettek cibálva. Erre a helyzetre az egyetlen megoldás az, ha egyenként küldünk pályára mindenkit, ilyenkor nincs senkinek sem szélárnyék. Ha már tényleg ennyit számít.... Szingapúrban ezzel nem lesz baj. Szocsiban talán megint rákap mindenki a dologra. Nyilvánvaló, hogy ezekkel a hatalmas első és hátsó szárnyakkal nagyobb a légellenállás is, és kell ez a menedék ahhoz, hogy gyorsabb legyél. Szóval lesznek még ilyen játszmák később is.”

