Grosjean megint csak maga alatt vágta a fát

Grosjean szokásához híven elég sokat panaszkodott a rádióban az Orosz Nagydíj hétvégéje során. A harmadik szabadedzés alatt sem volt boldog a VF-20-as autóval, és ennek hangot is adott. A francia a bokszfalnak jelezte, hogy „elege van”, majd káromkodott egy sort, és elmondta, hogy majdnem minden kanyarban összetöri az autót, mert nincs meg az egyensúly.

Grosjean hétvégéje azonban nem sok előrelépést mutatott később sem. A 16. helyre kvalifikálta magát, a futamon pedig 17. lett, és körhátrányban ért célba a futamgyőztes, Valtteri Bottashoz képest. Steiner a dán Ekstra Bladetnek nyilatkozott a hétvégét követően.

Pilótájának kritikáival kapcsolatban szarkasztikusan megjegyezte, hogy „jó neki”. „Ami Romainnal történt, azt rendkívül jól dokumentálta a TV-s közvetítés is. Ő beszél az emberekkel, hogy nekem ne kelljen megtennem egy sajtóközlemény formájában.”

„Nagyon világosan elmondta, hogy mit gondol az autóról. Jó neki” – mondta a csapatfőnök. Grosjean kritikái a Haas F1-es autójával kapcsolatban éppen akkor történnek, amikor a csapat azon gondolkozik, hogy lecserélje-e a franciát.

Bizonyos pletykák alapján Sergio Perez már alá is írt egy előzetes megállapodást, hogy jövőre az amerikai istállónál fog versenyezni. A francia ugyanakkor elmondta, hogy ha el is veszítené az F1-es ülését, akkor is van néhány lehetősége a sorozaton kívül.

Romain Grosjean, Haas VF-20

„Nyilván már nem sok hely maradt az F1-ben, sok a jelölt, és megértem a Haas nézőpontját, hogy nem sietik el a dolgokat. Nekem sem kell sietnem sehová, máshol is vannak lehetőségek, melyek érdekesek lehetnek, de a Forma–1 az a Forma–1.”

„Mugellóban igazán lenyűgöző volt menni ezekkel az autókkal, szóval nagyon különleges, amit vezetek, ezért a sorozat ebből a szempontból is igazán kecsegtető. Szerintem időbe fog ez még telni. Még mindig korán vagyunk az évben, sok verseny van még hátra.”

„Az én oldalamról nézve nem sietek sehova, inkább csak az autó vezetésére gondolok, és arra, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki belőle, hátha sikerül még pár pontot szereznünk a szezon lezárulta előtt” – zárta Grosjean.

Steiner vérmérsékletét ismerve biztosan nem fogadta nyugodtan pilótája nyílt blamálását, és könnyen lehet, hogy ez akár az utolsó csepp is lehetett abban a bizonyos pohárban a csapatnál, ami azt eredményezheti, hogy jövőre már nem kell majd a Haasnak a sok nyavalygást hallgatnia.

