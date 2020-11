Grosjean maradna Magnussen csapattársa egy másik sorozatban is

Romain Grosjean a Haas F1-es belépése óta versenyzett az amerikai alakulatnál, azonban a 2021-es szezonra már nem hosszabbítottak a 34 éves pilótával. Távoznia kell dán csapattársának, Kevin Magnussennek, a saját elmondásaik alapján elsősorban pénzügyi okok miatt.

Azt egyelőre nem tudni, hogy melyik sorozatban folytatják a karrierjüket, annak ellenére, hogy fél az oválpályáktól, Grosjean kipróbálná magát az IndyCarban, azonban most az In the Pink podcastben elárulta, hogy a WEC a legszimpatikusabb számára, számolt be a Formula1News.co.uk.

„A hosszú távú versenyzés felé kacsintgatok. Ha jóban vagy a csapattársaiddal, és jól érzed magad velük és a csapattal, akkor nagyon jó élmény lehet.”

„Különösen, miután részt vettem a virtuális Le Mans-i 24 órás versenyen 3 csapattárssal is, nagyon különleges élmény volt, és óriási motivációt adott arra, hogy a való életben is induljak.”

„Szerintem Kevin (Magnussen) volt az egyik legjobb csapattársam, aki valaha is mellettem versenyzett. Sokkal gyorsabb annál, mint ahogyan azt az emberek gondolják, nagyszerű versenyző. Egyáltalán nem bánnám, ha ő lenne a csapattársam a hosszútávú versenyek alatt. Szerintem jól éreznénk magunkat.”

Grosjean is elismerte, hogy tudja, sok pletyka volt korábban a kettejük rossz kapcsolatáról, de elmondása szerint ebből semmi nem igaz.

„Nagyon különbözőek vagyunk, de igazából remekül kijövünk egymással. Az emberek azt hiszik, hogy nem kedveljük egymást, de igazából egyáltalán nem ez a helyzet, néha együtt is utazunk.”

Magnussen elsődleges célja a WEC előtt valószínűleg az IndyCar lehet, és többször is úgy nyilatkozott, hogy szívesen versenyezne az amerikai sorozatban.

