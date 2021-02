Grosjean már közel a mercedeses teszthez?

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff még azok után ajánlotta fel Grosjeannak, hogy esetleg tesztelhet majd velük, hogy a francia pilóta kifejtette, méltó módon szeretné lezárni F1-es pályafutását, hiszen a bahreini balesete miatt erre nem volt lehetősége.

Grosjean most a szurkolóival beszélgetett egy kicsit a Twitch csatornáján, és itt említette meg, hogy Wolff tett neki egy ajánlatot, melynek keretében kipróbálhatja majd az egyik világbajnoki autójukat.

„Beszéltem velük telefonon, és már véglegesítjük a terveket. Szerintem elképesztő lesz az egész” – mondta a pilóta, miközben nem akart még semmilyen részletet elárulni, így azt sem tudjuk, hogy pontosan mikor és hol kerülhet sor a tesztre, illetve azt sem, hogy azt melyik Mercedesszel teljesíti majd.

Wolff még tavaly mondta azt, hogy ők szívesen lehetővé tennék a francia számára a tesztet, amennyiben más csapatok nem tudják vagy nem akarják ezt megtenni. A Haas ennek kapcsán kifejtette, hogy nekik nincs ilyesmire lehetőségük, mivel nem áll rendelkezésükre megfelelő hajtóegység.

Grosjean egyébként 2015-ben maga is versenyzett Mercedes-motorokkal, és a legutolsó királykategóriás dobogóját is a németek erőforrásával szerelt Lotusszal tudta megszerezni Belgiumban. Most viszont már az IndyCarra fókuszál, ahol nemsokára autóba is ülhet.

