Grosjean: Már az első nap a szemétbe való volt az autónk

Csalódást keltően alakult a szezon a Haas csapatának szempontjából, hiszen a 2018-as ötödik hely után 2019-ben csak a konstruktőri kilencedik pozícióban tudott végezni az amerikai istálló. A csapat egyik versenyzője, Romain Grosjean azt nyilatkozta, már az első nap sem volt rendben a kocsi.

„Már az első nap a szemétbe való volt az autónk. Csak a problémák később kerültek felszínre.” – mondta a francia.

Viszont Grosjean nem akarja áttolni a felelősséget a Pirellire – szerinte az olasz gumigyártó jó munkát végzett ebben a szezonban.

„Őszintén szólva, nem gondolom, hogy a Pirelli lett volna a problémánk oka. Nem volt elég versenyképes az autónk, de a gumikat hibáztatták miatta. Igaz, valóban nagyon nehéz volt a megfelelő működési tartományban tartani a gumikat, de akkor nyolc másik csapat miért tudta megoldani?”

Grosjean elmondta még, hogy a csapat túl későn vont le következtetéseket, és akkor is hibás következtetéseket vont le. A csapatfőnök, Günther Steiner is egyetértett versenyzőjével, ezért is tartották meg a Grosjean-Magnussen párost 2020-ra is.

„Nem hibáztathatom a gumikat, ahogy Romaint és Kevint sem hibáztathatom a helyzetünk miatt. Éppen ezért tartottuk meg Grosjeant és Magnussent. Őszintének kell lennünk: nem igazán tudtak volna jobban teljesíteni ezzel az autóval.” – mondta csalódottan a csapatfőnök.

