Grosjean kicsit soknak érzi a 22 futamos versenynaptárat

Ahogy arról oldalunk is beszámolt, a Forma-1 hivatalosan is kiadta a 2020-as év versenynaptárának tervezetét, amelyben új rekordot jelentő 22 verseny kapott helyet. A rekordszámról Romain Grosjeant, a Haas versenyzőjét is megkérdezték, aki szerint ez már kicsit sok.

„Szerintem ez már kicsit sok. De amellett, hogy ezt mondom, meg kell hagyni, hogy elég jól megcsinálták a naptárat. Azt gondolom, remek, hogy végre szünet nélkül következik az Ausztrál Nagydíj utáni verseny – ez 2-3 évig nem volt így. Vietnam és Kína pedig önmagában elég sok utazást jelent, ezt talán másképpen is megoldhatták volna.”

„Tudom, hogy a naptár összeállítása nem könnyű feladat, és van egy csomó külső körülmény, ami befolyással van rá, de összességében azt mondom, meglehetősen jól sikerült. Nincs „triplázás”, érdekesnek tűnik. Barcelona egy kiváló verseny, nagy kár lett volna elveszteni.”

„Elég szomorú vagyok amiatt, hogy a Német Nagydíj kikerült a naptárból, de van rengeteg olyan helyszín, ahol szintén akarnak látni F1-es futamokat, a versenyhétvégék száma viszont limitálva van.”

