Grosjean: kétszer is álltam dobogón törött kézzel

Grosjean a bahreini balesete miatt nem tudta méltóképpen lezárni F1-es pályafutását. A bal keze jelentősebben megégett, így már nem ülhetett be a Haasba az év utolsó két versenyén. Azóta viszont jól halad a felépülése, és már alá is írt az IndyCarba, ahol a Dale Coyne Racinggel fog indulni.

„A bal kezemen még mindig elég jól látszanak a nyomok. Csúnyábban néz ki viszont annál, mint amennyire rossz állapotban van. Jól működik minden. A bal kezemnél az ínszalagot kellett helyre tenni. Volt műtétem, de már minden rendben zajlik” – idézte Grosjean szavait a RaceFans.

„Az első tesztünk február 22-én lesz. Talán nem leszek 100 százalékos állapotban addigra, de annyira biztosan menni fog, hogy jól vezessek. Mire elérünk az első versenyhez, szerintem készen fogok állni.”

Az IndyCar szezonnyitóját is el kellett halasztani a vírushelyzet miatt, így több ideje lehet a franciának a felépülésre. Grosjean azonban bevallotta, hogy már a múltban is tudott sérülten versenyezni, ráadásul még dobogóra is tudott állni törött kézzel.

„Igazából az egész a kezemre játszott, ha élhetek ilyen szóviccel. Ahogy már mondtam, nem aggódom amiatt, hogy nem lesz minden rendben. Nem kellene ezt most elmondanom, de kétszer álltam F1-es dobogón törött jobb kézzel.”

„A fájdalom elillan, amikor versenyezni kezdesz. Szóval volt már talán ennél rosszabb is, és mégis sikerült pezsgőznöm a pódiumon, tehát szerintem rendben volt a dolog” – fedte fel egyik „titkát” az F1-es kalandját maga mögött hagyó Grosjean.

