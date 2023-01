Grosjean és mások is reagáltak Verstappen kritikájára a virtuális Le Mans-nal kapcsolatban

Verstappen a Team Redline csapatának színeiben indult a viadalon, melyet vezetett is, amikor hét órával a vége előtt kidobta őt a játék, és mire vissza tudott csatlakozni, már a 17. helyen állt, egykörös hátrányban. Ezt követően ugyan elkezdett zárkózni, de aztán ismét gondok adódtak a játékkal, így másodjára is vissza kellett lépnie.

Ekkor azonban a kétszeres F1-es bajnoknak már elege lett az egészből, és végül úgy döntött a csapatuk, hogy kiszállnak a küzdelmekből. Verstappen elmondta, hogy talán soha nem fog újra részt venni ezen az eseményen, melyet „bohócműsornak” titulált.

A versenyt egyébként az rFactor 2 platformján futották, mely a Motorsport Games tulajdona, és a szervezők elmondták, hogy egy biztonsági probléma miatt olyanok is fel tudtak csatlakozni a szerverre, akiknek nem lett volna szabad, mindez pedig ahhoz vezetett, hogy sok versenyzőt kidobott a játék.

Verstappen és csapata tehát ezúttal a rövidebbet húzta, egy korábbi F1-es azonban, Romain Grosjean be tudta fejezni a futamot, és meg is nyerte a GTE kategóriát saját csapata, az R8G színeiben. Később aztán ő is reagált egykori riválisa kritikáira.

Szerinte egy-egy technikai hiba a virtuális világban hasonló ahhoz, mintha a való életben szenvedne el egy motorhibát vagy valamilyen technikai problémát, és azért esne ki a versenyből. Később pedig közösségi oldalán azt is elmondta, hogy ő élvezte az eseményt.

„A Le Mans Virtualnak vége és remekül szórakoztam. A szimulátoros versenyzés elképesztően szoros, és látni a világ egyik legnagyobb versenyét a virtuális környezetben szintén nagyszerű. Igen, egy-két dolgon lehetne még javítani, de nincs ez így minden más esetében is?”

Egy másik résztvevő, a kommentátorként és riporterként is dolgozó Ben Constanduros pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Verstappen kritikái és a közösségi média toxikus környezete azonban csak árt a szimulátoros világnak.

„Ha ez egy bohócműsor, akkor az azt jelenti, hogy én és a keményen dolgozó, elkötelezett barátaim is bohócok vagyunk. Egy 24 órás futam után általában fáradt vagyok, de a mai nap egy kimerítő és csúnya demonstrációja volt a szimulátorozás és a közösségi média toxikus oldalának” – írta Constanduros Twitteren.

Szerinte pedig az, hogy egy Verstappen szintű nagy név ilyen negatívan közelíti meg a helyzetet, nem túl okos döntés, mivel így az ő szurkolói és mindenki, aki vele ért egyet, nekitámadnak a verseny szervezőinek és a szimulátoros közösségnek, ez pedig semmiképp sem tesz jót az egésznek.

Ebből a szempontból pedig meg lehet érteni Constanduros érvelését, hiszen tudjuk, mekkora befolyással rendelkeznek az F1-es pilóták, közöttük is éppen a sport aktuális királya, és valóban nem tesz jót a virtuális versenyeknek, ha egy ekkora név kritizálja őket ilyen keményen.

Másfelől viszont Verstappent is meg lehet érteni, hiszen ahogy ő is mondta, hónapok óta készült erre a viadalra a barátaival együtt, és végül magán kívül álló okok miatt esélye sem volt megnyerni azt.

Az egész helyzetből viszont talán az a tanulság, hogy az esportot is érdemes nagyon komolyan venni, és a pilóták komolyan is veszik azt, rengeteget készülnek az ilyen jellegű eseményekre, ezzel pedig a szervezőknek is érdemes lépést tartani, és fontos, hogy ebből a szempontból is kifogástalan legyen minden.

A McLaren nem tart attól, hogy Piastri zöldfűlűsége miatt hátrányba kerülnek