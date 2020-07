Grosjean és Hamilton tisztázták nézeteltérésüket

Lewis Hamilton korábban aggodalmát fejezte ki Romain Grosjean kijelentésével kapcsolatban, miszerint nincs szükség arra, hogy a szezonnyitón látottakhoz hasonlóan a versenyzők féltérdre ereszkedve mutassanak egységességet a rasszizmus elleni harcban.

Míg Hamilton a cél felesleges akadályozását látta Grosjean szavaiban, a francia úgy érezte, a versenyzők szövetségének (GPDA) elnökeként kötelessége, hogy képviselje azon társait, akik számára kellemetlen az efféle állásfoglalás.

Grosjean a hétvégi Brit Nagydíj előtt beszélt telefonbeszélgetésükről. Bár belátta, szavai talán nem voltak szerencsések, csalódott volt amiatt, hogy Hamilton szavainak köszönhetően a közösségi médiában sokan rasszistaként bélyegezték meg.

„Jót beszélgettünk Lewisszal” – kezdte a Haas versenyzője. „Elnézést kértem, mert talán rossz módszert választottam. Akkor azonban úgy éreztem, ez a helyes lépés. A GPDA-ban többségi szavazás alapján hozunk meg döntéseket, én pedig úgy éreztem, hogy ha vezetőségi tagként nem képviselném azokat, akik nem értenek egyet a módszerrel, nem végezném jól a munkámat.”

„Lewis azzal érvelt, hogy a vezetők egyikeként a szavaimnak súlya van, a többiek hallgatnak rám. Úgy gondolom, ebből a szempontból igaza van.”

Romain Grosjean, Haas F1 walks the track with a member of the team

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images