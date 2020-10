Grosjean elmondta, melyik F1-en kívüli projekt keltette fel az érdeklődését

Romain Grosjean 2020 utáni sorsa egyelőre bizonytalan, a Haasnak pedig számos jelöltje van a 2021-es idényre. A francia versenyző a Haas első szezonjától, 2016-tól kezdve az amerikai alakulatot erősíti, viszont év végén lejár a kontraktusa.

Grosjean már korábban is elmondta, hogy a Forma-1-en kívül is lehetnek lehetőségei, példaként pedig a WEC-et és a Formula E-t hozta fel. Előbbi kapcsán érdekes lehet számára, hogy 2022-ben a Peugeot vissza fog térni a sportautó-versenyzés királykategóriájába, hiszen az LMH-kategóriában fognak indulni egy új prototípussal.

A Motorsport.com pedig megkérdezte a franciától, hogy érdeklődik-e a Peugeot új projektje iránt, Grosjean pedig izgatott a francia autógyártó Le Mans-ba való visszatérése kapcsán.

„Természetesen egy jó projekt, hogy egy francia konstruktőr a világ legkiválóbb versenyeinek egyikén fog indulni. Remélem, hogy a hiperautó-kategóriával a lehető legtöbb konstruktőr fog visszatérni a hosszú távú világbajnokságba, amely így újabb aranykort hozhat el.”

„A Toyota kiváló munkát végez, de legyünk reálisak: mostanában ha a Le Mans-i 24 órás versenyt nézed, akkor azt látod, hogy egy autó a testvérautója ellen küzd, ami nem túlzottan izgalmas” – magyarázta a 34 éves versenyző.”

„Viszont érkezni fog a Peugeot, ott van a Toyota, és remélem, hogy más gyártók is csatlakozni fognak. Ezzel újra egy fantasztikus versenyt nézhetnénk, aminek soha nem lehet tudni az eredményét, még 5 perccel a futam vége előtt sem.”

Grosjean azt is elmondta, hogy bár számos dolgot meg kell oldania a Peugeot-nak, mielőtt a versenyzőikre terelődne a szó, azonban hozzátette, rendkívül érdekli a projekt, és szívesen tárgyalna velük a terveiről.

„Valamikor kapcsolatba fogunk lépni egymással, hiszen ez egy olyan projekt, amely nagyon érdekel a jövőre nézve” – mondta a francia.

Grosjean 2010-ben a Matech Competitionnel vett részt a Le Mans-i versenyen, és ebben az évben a GT1 világbajnokságban is indult, hiszen 2009 végén elvesztette a helyét a Renault Forma-1-es csapatánál.

Romain Grosjean, Haas F1 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A Haas egyelőre még nem hozott döntést a 2021-es párosáról, de Grosjean utalást tett arra, hogy a Forma-1-en kívül is lehetnek lehetőségei, a formulaautózás királykategóriájában pedig nagyon kevés a szabad hely.

„Azt gondolom, hogy meglehetősen egyszerű a matek: nincs sok szabad hely. Tehát ilyen szempontból kicsit kevesebb a spekuláció, és a Forma-1-en kívüli, nagyon izgalmas lehetőségeimet is számba veszem.”

„Szerintem hamarosan eleget fogunk tudni a jövőről, és majd nem kell megválaszolnom ezt a kérdést a jövőben” – zárta Grosjean.

