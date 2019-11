Grosjean elképesztő balszerencsés: a péntek mehet a kukába

Romain Grosjean és a Haas formája a szezon végén sem fordult meg, az amerikaiak a szezon eleje óta kínlódnak, és talán már csak a szezon végét várták. Azonban a szezonzárón Romain Grosjean régen látott tempót mutatott, hatodik lett az Abu Dhabi-i első, és hetedik a második szabadedzésen, egy helyet rontott, de sokat faragott az élmezőnnyel szembeni hátrányából.

"Ez egy hosszú történet. A terv az volt, hogy kipróbálom az a legutóbbi konfigurációt, amelyet Kevin (Magnussen) az Egyesült Államokban kipróbált, és egyáltalán nem tetszett neki. De a srácok azóta csináltak pár változtatást például a diffúzoron, és akartunk egy kis információt. De a terv az volt, hogy az első edzés után visszaalakítjuk az autót" - mesélte a francia pénteki nap végén.

"De az edzésen olyan jól éreztem magam az autóban, hogy azt mondtam, hogy próbáljuk ki a versenycsomagot is, és dolgozhatunk kicsit a beállításokon is még, mert jó volt az autó karaktere, a fékezések vége, a kanyarodás sokkal jobb volt, jobban feküdt a stílusomnak. Szóval végül megtartottuk" - meséli tovább a pénteki nap élvezetes részét Grosjean.

"Meghagytuk délutánra a legújabb specifikációt, és megint nagyon versenyképesek voltunk. Hatodik reggel, hetedik délután, abszolút nem olyasmi, amire előzetesen számítottunk. És aztán jött az incidens Valtterivel" - meséli tovább a Haas versenyzője, aki összeütközött az edzésen élen végző Valtteri Bottas-szal, aki megrovást kapott az eset után.

"A rossz hír, hogy csak egy specifikációnk volt, és az megsérült az ütközésnél, így kénytelenek voltunk visszaváltani arra, amit Kevin is használ. Ezzel természetesen a péntek mehet a kukába" - mondta bosszankodva Grosjean, aki azt is megerősítette, hogy nemcsak a padló, hanem az első szárny is új volt pénteken.

"Ez ugyanaz a csomag volt, amit Kevin Amerikában próbált, de nem tetszett neki. Valamit változtattak, és így is kipróbáltuk. Kipróbáltuk az új első szárnnyal is, és a régivel is, mindkettővel jól működött, szóval végül visszatértünk a régire, de az új padlóval" - mondta a francia.

A Haas a nyári szünet vége óta mindössze két pontot szerzett, és kilencedik a konstruktőri tabellán, és komoly esélye nem is maradt az előrelépésre.