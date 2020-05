Grosjean: Ebben hasonlít egymásra Raikkönen és Alonso!

Kimi Raikkönen és Fernando Alonso két rendkívül eltérő karakternek tűnik kívülről nézve, és ha a két világbajnokot összehasonlítjuk, valószínűleg több különbséget találunk közöttük, mint hasonlóságot.

Romain Grosjean Alonsónak és Raikkönennek is volt a csapattársa: Alonso a Renault-nál volt a csapattársa egy rövid időn keresztül 2009-ben, míg Raikkönen 2012-ben és 2013-ban volt Grosjean társa a Lotus csapatánál.

A Forma-1 hivatalos Instagram-oldala egy élő adásban készített interjút a Haas versenyzőjével, akit az F1 újságírója, Will Buxton arra kért, hogy árulja el, melyik csapattársát csodálja a legjobban.

„Nos, ez egy kemény kérdés. A Forma-1-es karrieremet Alonso mellett kezdtem meg, aztán Raikkönen csapattársaként tértem vissza, most pedig Kevin Magnussen a csapattársam, szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés.”

„Rengeteget tanultam Kimi és Fernando mellett is, és bizonyos szempontból meglepő módon ugyanolyanok voltak.” – mondta a francia versenyző.

Alonso és Raikkönen összességében 3 világbajnoki címet, 53 futamgyőzelmet, 40 pole-pozíciót, 69 leggyorsabb kört, 200 dobogós helyezést és 624 nagydíjrajtot számlál, tehát két rendkívül sikeres versenyzőről beszélünk személyükben. És mindketten nagyon hasonlóan álltak hozzá a versenyhétvégékhez.

„Egyiküket sem érdekelte, hogy lassúak vagy gyorsak voltak a szabadedzésen, csak arra koncentráltak, hogy készen álljanak a versenyre. Amikor viszont még fiatal vagy, akkor minden edzésen gyors akarsz lenni.”

„Aztán később tanulsz a dolgokról, és arra gondolsz, hogy „oké, ilyen körülmények lesznek vasárnap, tehát kicsit mások, mint pénteken, szóval változtassunk a beállításokon, hogy vasárnapra álljunk készen.” – magyarázta Grosjean.

Romain Grosjean idén már a negyedik közös szezonját fogja megkezdeni Kevin Magnussen mellett a Haas csapatánál, és hiába csapott össze többször is a francia a dánnal a pályán, mégis dicsérte Magnussent.

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19, and Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19, make contact ahead of Sergio Perez, Racing Point RP19, and Lance Stroll, Racing Point RP19, on the opening lap

Fotó készítője: Colin McMaster / Motorsport Images