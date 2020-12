Grosjean belőtte magának Abu Dzabit a visszatérésre

Romain Grosjean a kezeit ért égési sérülések miatt kihagyja a hétvégi Szahír Nagydíjat, ahol a Haas tartalékpilótája, Pietro Fittipaldi helyettesíti majd. A szezon utolsó futamára azonban, amennyiben az orvosok engedik, szeretne visszatérni.

Keddi sajtótájékoztatóján Günther Steiner azt is elmondta, hogy további egy éjszakát a kórházban tölt a francia annak ellenére, hogy ma kellett volna kiengedni: „A cél Romain számára, hogy visszatérjen.”

„Tegnap beszéltem vele erről, nagyon ott akar lenni Abu Dhabiban, de mondtam neki, hogy csak gyógyulgasson, majd vasárnap vagy hétfőn megbeszéljük. Ha odaértünk a hídhoz, majd átkelünk rajta. Rengeteg időnk van, Pietro is itt van, Romain is itt van, nem kell sietnem a döntéssel. Beszéltem az egyik orvossal, valamit csináltak a sebeivel, de nem tudom pontosan, mit.”

Steiner kihangsúlyozta, hogy nem egy eddig nem látott probléma miatt marad a francia a kórházban: „Még egy éjszakát bent tölt, de nem kell emiatt aggódni. Azért tartják ott, mert biztonságosabb a fertőzésekkel szemben, minden jól zajlik.”

„Aki vele volt, mondta, hogy az orvosok nagyon elégedettek és úgy gyógyul, ahogy várták, nincs semmilyen bukkanó, nem emiatt marad bent még egy éjszakát, egyszerűen így gyorsabban gyógyul. Ma még nem beszéltem vele, mert az orvosaival volt, de tegnap nagyon jó állapotban, nagyon jó kedve volt.”

„Aki ma van vele, ő is azt mondta, hogy jó a közérzete. Nagyon fel akar épülni Abu Dhabira, ez a célja. Nagyon látszik, hogy továbbra is szeretné.” – mondta Steiner, aki szerint az égési sérülései miatt eleve elképzelhetetlen volt, hogy most hétvégén versenyezzen.

Steiner arról is beszélt, mire emlékszik Grosjean a balesetéből, kiemelve, hogy a franciának nem is esett le, hogy összeütközött Danyiil Kvjattal: „Emlékszik arra, amikor ki akart menekülni, hogy hogyan mászott ki, ezt részletesen elmesélte.”

„Azt viszont megkérdezte, hogy hogyan került oda? Mondtam neki, hogy átment Kvjat autóján, jobbra fordult, átrohant az első kerekén, befordult és a falba rohant. Azt mondta, hogy nem látta az autót.”

„Nem akarok a szájába adni szavakat, és azt mondani, hogy nem emlékszik rá, inkább szerintem nem is tűnt fel neki, mi történt. Nem kiesett neki, csak annyira gyorsan történt minden, hogy fel se tudta dolgozni.”

Arra a kérdésre, hogy Grosjean megnézte-e az ismétlését a balesetének, Steiner elmondta: „Nem hiszem, hogy nagyon nézegette. Mondom, nem azért mentem be, hogy ilyenekről faggassam. Nem akartam ilyen kínos helyzetbe hozni.”

