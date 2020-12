"Grosjean balesete lehet a legjobb dolog, ami pályafutása során történt vele"

Több, mint egy héttel borzalmas bahreini balesete után Romain Grosjean közelgő hivatalos búcsújára teljesen más fény vetül, mint pár héttel ezelőtt. Sok szakértő ugyanis, akiknek előszeretettel volt a pofozózsákja a francia pilóta, most inkább tisztelettel adózik előtte.

Ennek remek példája a pilóta közösségi médiafelületein való leírásainak frissített változata, amelybe bekerült: „Gyűlölet- és tűzálló” utalva arra, hogy mennyit változott a Forma-1-es öröksége a Haas pilótájának.

Will Buxton szakíró még messzebb is megy ennél, a Formula1.comra írt véleménycikkében úgy fogalmaz, a balesetnek még pozitív hatása is volt Grosjean pályafutására: „Furcsamód, Romain balesete lehet az egyik legjobb dolog, ami a karrierjével történhetett, ugyanis szeretettől és tisztelettől övezve hagyta el a paddockot.”

„Egészen a múlt hétvégéig úgy volt, hogy Romain Grosjeanra úgy tekintenek majd, mint arra az ideges és idegesítő személyre, aki bár a Forma-1-be Lewis Hamiltonhoz hasonló eredményekkel került, 2013 második felében folyamatosan a dobogóra állva még a világbajnok Vettelnél is több pontot szerzett és megcáfolta az új csapatok kezdeti gyengeségéről szóló mítoszt remek 2016-os szezonkezdetével, folyamatos gyermeteg hibái lettek azonban egyre inkább főbb ismertetőjegyei.”

„Romain Grosjean talán sosem ölelheti át csapattársait egy futamgyőzelem után a parc fermében, de ez nem jelent semmit ahhoz a meleg fogadtatáshoz képest, amit ő és a felesége tapasztaltak a héten."

"Lehet, hogy sosem ízlelhette meg a futamgyőztesnek járó pezsgőt a dobogó tetején, de az sem lenne olyan édes, mint a torta, amit gyerekei sütöttek neki és a felesége elvitt Bahreinbe.”

