Grosjean az IndyCar ellenére sem tett le erről az álomról

A francia már szerepelt a legendás megbízhatósági futamon, méghozzá 2010-ben, amikor nem volt az F1-es mezőny tagja. Akkor a Matech Competition színeiben próbált szerencsét. A Forma–1-gyet elhagyva pedig idén az IndyCarban kötelezte el magát a Dale Coyne Racinggel.

Ami az amerikai sorozaton kívüli versenyzési terveit illeti, Grosjean elmondta, hogy egyértelműen szerepel a kívánságlistáján, hogy egyszer újra versenyezhessen Le Mans-ban.

„Igen, rajta van a listán. Most viszont az IndyCar az elsődleges. Továbbra is Európában fogok élni, tehát elég sokat kell majd utaznom a két kontinens között” – idézte a franciát a GPFans.

„A megbízhatósági versenyzést nagyon is szeretném csinálni. Beszéltem Kevin Magnussennel a Daytonai 24 órás után, és ő elmondta, hogy minden egyes percét élvezte. Persze nagyon csalódottak voltak, mert öt körrel a vége előtt defektet kaptak, de ettől függetlenül is boldog volt, hogy újra a győzelemért mehetett.”

„Remek munkát végzett, és én is szeretnék megosztani egy autót a csapattársammal. Le Mans is szerepel a listán, ahogyan Sebring is, a Petit Le Mans, valamint Daytona. Sok-sok verseny van, ahol el szeretnék indulni” – sorolta a lehetséges célpontokat Grosjean.

Egyébként már ebben az évben is lehetett volna esélye arra, hogy belekóstoljon a sportautózásba, bár túl sok részletet nem akart elárulni ezzel kapcsolatban. „Nem mondok túl sokat, de volt pár beszélgetés, pár lehetőség.”

„Néhány a hosszútávú versenyzés világából, néhány pedig a Formula E-ből és az IndyCarból. Én azonban egyértelműen az utóbbit szerettem volna, mert úgy érzem, hogy ott jól szórakozhatok és élvezhetem a versenyzést, erre pedig nem igazán volt példa számomra az utóbbi években.”

Amikor megkérdezték tőle, hogy az IndyCarban sokáig tervez-e, ő így válaszolt: „Ha őszinte akarok lenni, akkor nem tudom. Akár az is lehet. Én boldog akarok lenni, és élvezni szeretném a versenyzést, és ha ez megvan, akkor valószínűleg maradok is egy időre. Ha valamilyen okból mégsem a terv szerint mennének a dolgok, akkor visszajönnék Európába.”

