Grosjean: az F1 egy IndyCarból átvett szabállyal elkerülhetné Abu Dhabi megismétlődését

Michael Masi versenyigazgatót leváltották, helyét két tapasztalt szakember veszi át, miközben a szövetség munkáját egy külsős csapat is segíteni fogja a versenyhétvégék folyamán az FIA egyik központjából, illetve a fociban megszokott videóbíróhoz hasonló rendszert is bevezetnek idéntől.

Romain Grosjean, aki nemsokára megkezdi első teljes szezonját az IndyCarban az Andretti Autosporttal, nemrég elmondta, hogy továbbra is átérzi Hamilton balszerencséjét, de meglátása szerint nem feltétlenül lehet igazságtalannak nevezni a szezon végkifejletét.

„Rossz volt látni, ami Lewisszal történt Abu Dhabiban. Nézőként az utolsó kör elképesztően izgalmas volt. Nem volt fair, de a Forma–1 fair lenne? A sportnak pedig annak kéne lennie, de egy Williamsben vagy Haasban ülve nem ugyanolyanok az esélyeid, mint egy Mercedesben vagy Red Bullban. Az F1 viszont már csak ilyen” – vélekedett a francia.

Verstappen nagy előnye az volt a futam végén, hogy ő kijött kereket cserélni, így friss abroncsokon támadhatta a már nagyon elhasználódott gumikon lévő Hamiltont. Christian Horner szerint ők egyszerűen jobb stratégiát alkalmaztak akkor, Grosjean szerint viszont elkerülhető lett volna ez az egész.

Az IndyCarban ugyanis él egy olyan szabály, hogy ha beküldik a biztonsági autót, akkor a bokszutcát is lezárják egy időre, így senki sem tehet szert előnyre a másikkal szemben. „Van megoldás ilyen esetekben? Talán be lehetne zárni a bokszot a Safety Car alatt, mint az IndyCarban. Ez is lehetne egy opció.”

Persze az megint csak kérdéses, hogy miért fosztanánk meg az istállókat egy lehetséges taktikai előnyszerzéstől, amennyiben gyorsan és jól tudnak reagálni az ilyen helyzetre, de az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy sokszor csak a puszta szerencsén múlik, kinek hogy jön ki a biztonsági autó.

