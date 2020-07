Grosjean: Aggaszt, hogy egy ideig nem lesznek fejlesztéseink, de…

Romain Grosjean, a Haas pilótája arról nyilatkozott, mit gondol arról, hogy egy ideig nem lesznek fejlesztések a Haas autóin, illetve azt is hangsúlyozta a csütörtöki sajtótájékoztatón, hogy nagyon jó a kapcsolata Günther Steinerrel, a csapatfőnökkel.

Mennyire vagy magabiztos azt illetően, hogy sikerült megoldanotok a tavalyi autó problémáit?

„Ilyen szempontból nagyon magabiztos vagyok. Azt gondolom, hogy sokkal jobban megértjük a problémáinkat, mint korábban, és sokkal inkább figyelni fogunk a versenyzői visszajelzésekre, hiszen végül is a pilóták vezetik az autót. Mi már nagyon korán tudtuk, hogy valami nem stimmel – ezt a szenzorok sokkal később ismerték fel.”

„Most azt gondolom, hogy a folyamataink sokkal gyorsabbak és sokkal jobbak lesznek, tudjuk, hogy hol keressük a dolgokat. Nagyon magabiztos vagyok azt illetően, hogy ha hasonló helyzetbe kerülnénk, sokkal jobban kezelnénk a szituációt, sokkal gyorsabban reagálnánk.”

Mennyire vagy magabiztos azt illetően, hogy meg tudjátok fordítani a helyzeteteket az elhalasztott 2020-as szezonban? Mire alapozod az önbizalmadat ezt illetően?

„Azt gondolom, hogy az önbizalmam arra alapul, amit a csapatnál látok 2016 óta, és arra, hogy hogyan reagálunk arra, ha gondjaink vannak. Nagyon megbízom a különböző részlegeken dolgozó srácokban, és az első érzéseink a téli teszteken nagyon pozitívak voltak. A téli teszten pedig sok különböző dolgot kipróbáltunk az autónkon.”

„Egyáltalán nem arra koncentráltunk, hogy minél jobb időket fussunk a pályán, hanem arra, hogy megpróbáljunk megérteni az autó minden egyes területét, és különböző helyzetekbe próbáltuk hozni a kocsit. Szerintem az, hogy néhány hónapig állt az F1, időt adott nekünk arra, hogy átgondoljuk, mit csináltunk. Szerintem folyamatosan egyre intelligensebbé válunk az idő haladásával.”

„Amikor otthon vagy és nem dolgozol, attól még mindig gondolkodhatsz a Forma-1-ről, és arról, mit lehetne még tenni, mit csinálhatnánk még jobban, máshogy, illetve hogyan fejlődhetnénk még tovább. Azt gondolom, hogy az első versenyeken tisztulni fog a kép. Érzésre szerintem sokkal jobban állunk, az pedig idővel kiderül, hogy milyen a tempónk.”

A Drive to Survive című sorozatban központi téma volt a kapcsolatod a csapatfőnök Günther Steinerrel – valójában milyen a kapcsolatotok?

„Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó. Güntherben az a jó, hogy azt kapod, amit látsz, és mindig el fogja mondani neked az igazat, ahogy azt is, hogy mit gondol. Így továbbléphetsz, egyetérthetsz, vagy elmondhatod, hogy nem értesz egyet. Beszélhetsz a dologról. Nem arról van szó, hogy valami fehéret látsz magad előtt, aztán hirtelen feketére vált – szerintem ez lenne a legrosszabb dolog.”

„A szünet alatt Günther heti egyszer felhívott minket, és megkérdezte, hogyan állnak a dolgaink, milyen otthon lenni, csak hogy kapcsolatban maradjon velünk. Szerintem nagyon jó a kapcsolatunk, jobb is annál, mint ami versenyző és csapatfőnök között szokott lenni. Olykor kemény, keményen bánik velünk, de szerintem ez amiatt van, hogy érzelmek fűzik a versenyzéshez, és számára ez nemcsak egy üzlet, hanem a szenvedélye is.”

Az autóra a következő hetekben nem érkeznek fejlesztések, aggaszt téged a dolog?

„Ahogy korábban is elmondtam, arra fókuszálunk, hogy mindent optimalizáljunk. Nyilvánvalóan talán kicsit jobban aggódom, mint Kevin, és tudjuk, hogy a Forma-1 arról szól, hogy újabb és újabb fejlesztett alkatrészeket hozz az eseményekre. De tavaly azzal az autóval vettünk részt a szezon utolsó versenyén, amellyel megkezdtük az évet.”

„Néha egy fejlesztés nem úgy működik, mint amit vársz tőle. Igen, kiváló dolog, amikor új alkatrészeid vannak, ahogy az is, ha jobb lesz tőle az autód teljesítménye, de nem mindig válnak be a fejlesztések, és megtörténhet, hogy rossz dologra fókuszálsz. Annak nagyon örülök, hogy visszatér a versenyzés, és szerintem a csapatnak sikerült túlélnie a krízist. Kezdjünk el versenyezni, üljünk be az autóba, nézzük meg, milyen gyors a kocsi, és hogy szükség van-e új alkatrészekre.”