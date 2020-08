Grosjean: a Lotusos napokra emlékeztetett a mai időmérő

Romain Grosjean elmondta, hogy semmi forradalmit nem csináltak ezen a héten az előző silverstone-i futamhoz képest, csak tovább dolgoztak a megkezdett irányba, és a körülmények is jobban kedveztek nekik.

„Nem voltam jó az előző időmérőn, mert ennek az autónak vannak határai, amelyek nem tudják mindig megmutatni a vezetési stílusom erősségeit, de ezen a hétvégén tovább dolgoztunk, és az autót sokkal jobb érzés volt vezetni.”

„Igyekeztem kicsit máshogyan vezetni az időmérőn, hogy jobban az autó aero karakterisztikájának a működési tartományában maradjak, és ez is jól működött.”

„Két tizedre voltunk az egyik McLarentől, és 2 tizedre az egyik Ferraritól, ami a lágy gumin volt, míg mi a közepeseken, szóval nagyon jó munkát végeztünk az autóval.”

Romain Grosjean, Haas VF-20 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Így, hogy sikerült stabillá az első tengelyt, tényleg úgy éreztem, hogy nyomni tudom neki, nagyon élveztem, mindenhol a kockázatosabb megoldást választottam, és úgy éreztem magamat, mint a régi szép napokon a Lotusnál.”

„Sokan majd egy másodpercet veszítettek a múlt hét óta a szél, és a pálya körülményei miatt, míg mi csak egy tizedet, és talán a puhább gumik is segítettek, de meglepő volt látni, hogy egyes csapatok annyira szenvedtek a lágyakon, hogy a végén is a közepest használták.”

Valljuk azért be, annyira nem meglepő, hogy a Haas mégsem teljesen reménytelen, hiszen mint korábban, most is a Ferrari tavalyi autójára épül az idei VF-20, de az mindenképpen elismerésre méltő, hogy erre az autóra február óta nem hoztak gyakorlatilag semmilyen fejlesztést, mégis képesek a Williamsek, Alfa Romeok előtt maradni.

Daniel Ricciardo is elégedett volt, és elismerően beszélt Hülkenbergről is.

Ajánlott videó: