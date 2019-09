Grosjean a jövőről beszélt, szűkszavúan, óvatosan és viccesen

Romain Grosjean idei szezonját is kritikák szegélyezik, a francia pilótának nincs makulátlan éve, többször is ütközött csapattársával, és más kínos helyzetekbe is belekeveredett, miközben a teljesítménye elmaradt a várttól. Grosjean az indokoltnál többször törte meg a Haast, egy alkalommal még a bokszutcából kimenet is gondot okozott neki.

A nyári szünetben elindult pilótakeringőben egyelőre az ő neve mellett van a legtöbb kérdőjel. A Haas a hírek szerint annak ellenére jobban örülne Nico Hülkenberg érkezésének, hogy a németnek nincs jó viszonya Kevin Magnussennel. A francia a második szabadedzésen a nyolcadik helyen zárt, ám nem elsősorban erről kérdezték a nap végén, sokkal inkább arról, hogy tervezi a jövőt. A hírek szerint az sem lehetetlen, hogy Grosjean a Formula E-ben folytatja, a következő szezon kapcsán a Jaguarral hozták összefüggésbe.

Ezzel kapcsolatban érdekes beszélgetés zajlott le a pénteki sajtótájékoztatón.

- Szereti a Jaguart?

- Igen.

- Formula E?

- Követem az FE-t.

- Beszélt a Jaguarral?

- Nem.

- Tényleg nem?

- Igen. Ők az egyik csapat, akikkel nem tárgyaltam.

- Talán valaki a közeléből?

- Nem hiszem.

- Meggondolná az FE-t?

- Meggondolnám.

- Mi tetszik benne?

- Hát hogy lehetsz világbajnok, míg az F1-ben nem, ha csak nem a Mercedes vagy a Ferrari versenyzője vagy.

- Visszalépés?

- Nem ez a B opció, sokkal inkább a C. A B-terv valami egészen más...

- Miért? Mi az?

- Jelenleg az A-, a B- és a C-terv is a Forma-1...

