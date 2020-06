Green: Akár kétszer annyi idő is lehet a motorcsere a távolságtartási szabályok miatt

A Racing Point szintén kihasználta a 100km-es filmforgatási napként biztosított tesztlehetőségét, ami elsősorban az új protokollok begyakorlásáról szólt, árulta el a csapat technikai igazgatója, Andrew Green.

A brit mérnök szerint akár kétszer annyi időbe is telhet egy nem várt motorcsere a hétvégéken, mint normál körülmények között, és hangsúlyozta, hogy a csapatoknak a hatékonyságra, és a megbízhatóságra kell majd legjobban fókuszálniuk.

„Jó érzés volt ismét látni az autót a pályán” – nyilatkozta Green. „Mindenkinek nagy lendületet adott, és sikerült sokat tanulnunk arról, hogyan lehet ilyen körülmények között dolgozni. Nagyon más, és igazi kihívás lesz a szezon során. Az a lényege, hogy a mérnökök és a szerelők tartsák a megfelelő távolságot, amikor az autón dolgoznak, és viseljék az előírt védőfelszereléseket.”

Lance Stroll, Racing Point RP20 Fotó készítője: Racing Point

„Ez önmagában meghosszabbítja az összes autón elvégzendő munka idejét. Tovább fognak tartani, és ezzel számolnunk kell. Csak korlátozott idő áll rendelkezésünkre a versenyhétvégén. Meg kell néznünk, hogy mennyi időbe telik elvégezni a módosításokat, és ezt összehasonlítani a szokásossal. Ezt próbáltuk megtanulni tegnap is.”

Green kiemelte, hogy a nem várt motorcserék sokkal nehezebbek lesznek, és a távolságtartási szabályok miatt ha egy pilótának délelőtt gondja akad, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel kell kihagynia a délutáni eseményeket is.

„Reménykedünk abban, hogy nem kell majd sürgősen elvégeznünk egy cserét, az egyszer biztos! Attól tartok, hogy kétszer olyan sokáig tartana egy, mint általában. Egyidőben csak bizonyos számú szerelő dolgozhat az autón, és ez nagyon bekorlátozza a csere sebességét. Nagy kihívás lehet ez a szezon során.”

„Ne akarj minél több mindent belesűríteni a hétvégébe, ezt az üzenetet tudtuk levonni a filmes nap alapján. Sokkal óvatosabban, és hatékonyabban kell a dolgunkat végeznünk. A megbízhatóság kulcsfontosságú lesz annak érdekében, hogy a dolgok zökkenőmentesen folyhassanak le.

Green azt is elmondta, hogy a pilótáknak is sokkal óvatosabbnak kell lenniük, hogy elkerüljék az ütközéseket. „A pilótáink szerintem tisztában vannak azzal, hogy ha egy edzésen nagy sérülést okoznak az autóban, azt most sokkal több idő alatt tudjuk csak kijavítani.”

Lance Stroll, Racing Point RP20 Fotó készítője: Racing Point

Green ugyanakkor elmondta, hogy ez a rövid teszt nem jelent nagy előnyt a szezonnyitó előtt:

„Ha akarod, ezeket a működési körülményeket szimulálhatod a gyárban, mi ki akartuk próbálni valóságosabb körülmények között is. Rájöttünk, mekkora kihívást fog jelenteni a versenyhétvégéken csak az, hogy pályán legyen az autó.”

„Szerintem más csapatok majd máshogyan állnak hozzá ehhez a problémához. Nem tudom, hogy egy Ferrari, vagy Renault motorral milyen protokollokat kell elvégezniük, lehet, hogy mások majd hatékonyabbak lesznek, mi ahhoz próbálunk alkalmazkodni, amink van.”

Ajánlott videó: