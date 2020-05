Glock: Vettelnek befejezetlen ügye van a Ferrarinál

A német négyszeres világbajnok szerződése 2020 végén lejár, és a Ferrari állítólag először egy „vicc ajánlatot” tett Vettelnek, aki a szerződés hosszával sem lehet megelégedve.

Vettel maradni akar a Ferrarinál, Binotto is a német maradását szeretné, sőt, csapattársa, Charles Leclerc is. A legfontosabb kérdés az egyenletben a kínált szerződés hossza lesz, Vettel ragaszkodik egy hosszabb megállapodáshoz, míg a Ferrari egyelőre csak egy éves hosszabbítást kínált Vettelnek.

Barátja, Timo Glock nem tudja elképzelni azt, hogy Vettel csapatot váltson. „Attól is függ, milyen alternatívái vannak. Nem lesz sok, ezért is annak lenne a legtöbb értelme, ha ott maradna, ahol most van” – nyilatkozta Glock a Speedweek.com-nak.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel 2020-ban már a hatodik szezonját kezdi meg a Ferrarival, azonban célja továbbra is az, hogy gyerekkori álmát teljesítse, és a maranellóiakkal legyen világbajnok. Ebben azonban a kora megakadályozhatja, július 3-án tölti a 33-at.

„Van még egy befejezetlen küldetése” – hangsúlyozta Glock. „Mindent meg fog tenni azért, hogy elérje a célját, és világbajnok legyen a Ferrarival. Még akkor is, ha ez nehéz lesz 2020-ban, de motiváltnak kell maradnia.”

2019-ben Leclerc feladta a leckét világbajnok csapattársának, és végül Vettel előtt végzett az egyéni pontversenyben is. Glock szerint 2020-ban másképpen fog kinézni a helyzet:

„A csapattársa elleni küzdelemben jobb pozícióban kellene lennie, mert jobban fekszik neki az autó. Tudja, hogy milyen kalibert képvisel a csapattársa, és azt, hogy Leclerc a jövő. Minél hamarabb el kell érnie azt, amiért ott van.”

Vettel helyére opció lehet Carlos Sainz, valamint Daniel Ricciardo, mindkét pilótának lejár a szerződése 2020 végén, Sainz érkezése esetleg megnyithatná az utat Vettel előtt a McLarenhez, akik 2021-től ismét Mercedes motorokat használnak majd.

Ajánlott videó: