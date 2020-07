Glock szerint Vettelnek menedzserre lenne szüksége

Az egykori csapatfőnök, Eddie Jordan a napokban nem túl hízelgően nyilatkozott Vettelről: „A Racing Point vagy a Red Bull vezetőségének tagjaként nem venném komolyabban számításba Sebastian Vettel leigazolásának lehetőségét.”

A németek négyszeres világbajnoka továbbra is szabadúszónak számít a versenyzői piacon, miután a Ferrari nem hosszabbította meg 2020 végén lejáró szerződését. Jordan ugyanakkor úgy hiszi, hogy korábbi sikerei dacára Vettel ázsiója jelentősen csökkent, miután alulmaradt Charles Leclerc-rel szemben.

A Vettellel jó viszonyt ápoló Timo Glock honfitársa védelmére kelt. Glock igazságtalannak tartja, hogy a versenyző korábbi sikerei feledésbe merülnek. „Szomorúan látom, hogy ilyen könnyen elfelejtik a tényt, hogy Vettel négyszeres világbajnoknak mondhatja magát” - nyilatkozott Glock a Konigspartie podcastjában.

Sebastian Vettel, Ferrari walks the track with his engineers

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images