Glock: nincs olyan szabály, hogy csak a belső íven lehet előzni az F1-ben

A 2021-es Osztrák Nagydíj egyik legfontosabb beszédtámájául a futam alatt kiosztott büntetések szolgáltak, amelyek után Lando Norris mindössze 2 pontra került az automatikus 1 futamos eltiltástól.

Bár többet is megvédték a brit pilótát, valamint később Sergio Perezt is, aki kétszer is leszorította a kavicsba Charles Leclerc-t, az egykori Forma-1 és DTM pilóta Timo Glock szerint hülyeség az, hogy ezek a mozdulatok még belefértek a „kemény versenyzés” kategóriájába, és nem ért egyet a szintén a német Sky-nál szakértő Ralf Schumacherrel vagy Toto Wolffal, akik úgy fogalmaztak, hogy aki a külső íven vannak, azok vállalják a veszélyt, hogy leterelik őket a pályáról.

„Nincs olyan, hogy csak a belső íven lehet előzni” – idézi Glockot a Motorsport-Total. „Szerintem meg kell hagynod azt az egy autónyi helyet. Ha valaki megpróbálna elmenni mellettem kívülről, és tudnám, hogy nem fognak megbüntetni, akkor biztosan kiraknám a sóderbe az ellenfelemet. Véleményem szerint ez nem versenyzés.”

„Nincs olyan szabály, amely kimondaná, hogy csak a belső íven lehet előzni a Forma-1-ben, vagy akármelyik motorsportban. Persze aki kívülről próbálja meg az előzést, az tudja, hogy rizikós helyzetbe került, de akkor is a fair versenyzés jegyében az embernek helyet kell hagynia maga mellett.”

„Biztos vagyok benne, ha ő támadott volna, és őt terelték volna ki, akkor ő is ugyanúgy azt mondta volna a rádión, hogy nem hagyott nekem elég helyet. Mindenki saját magáért küzd” – mondta Glock a Norris-Perez esetről.

„Ha hagynánk, hogy úgy versenyezzenek, ahogyan akarnak, akkor biztos vagyok benne, hogy minden második pilóta a kavicságyban kötne ki, pedig nem ez lenne a cél. Olyan esetek is lennének, hogy a pilóták egyszerűen kiszélesítenék a pályát az aszfaltozott bukóterekben.”

„Én jó versenyzést akarok látni, a szurkoló, aki kint ül a tribünön, jó versenyzést akar látni. Olyan szabályokra van szükségünk, amelyek ezt lehetővé teszik.”