Glock nagyon durva F1-es balesete a 2008-as Német Nagydíjról

Timo Glock az ismertebb F1-es nevek között szerepel, akik 2004-ben, valamint 2008 és 2012 között versenyzett a kategóriában. A 37 esztendős német, aki 2013 óta a BMW színeiben a DTM-ben indul, az F1-ben összesen 91 nagydíjon állt rajthoz, miközben 3 dobogós helyezés fűződik a nevéhez. Futamot nem sikerült nyernie, de két alkalommal is második lett – Magyar Nagydíj (2008), Szingapúri Nagydíj (2009).

Glock 2004-ben pár verseny erejéig a Jordan Fordnál kapott lehetőséget, majd a következőre 4 évet kellett várnia, amit a Toyota adott meg számára. A 2008-as idény több szempontból is emlékezetesre sikeredett számára, mivel dobogóra állt, miközben ott volt az a bizonyos Brazil Nagydíj is, ahol több halálos fenyegetést is kapott, miután voltak, akik azt állították, hogy szándékosan engedte el Lewis Hamiltont, és így nem Felipe Massa lett a bajnok a Ferrarival.

A másik ilyen emlékezetes pont számára a Német Nagydíj volt, ahol egy eltört felfüggesztés miatt hatalmas erővel csapódott neki a betonfalnak, melyről alább egy videós anyagot is megnézhettek. Glock valóban nagyon komoly erővel vágódott neki a falnak, de szerencsére nem szenvedett súlyos sérüléseket, és a következő nagydíjon a Hungaroringen második lett.